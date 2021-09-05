Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки с участием футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» в центре Твери. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Тверской области.
«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург», — сказали в пресс-службе.
По данным полиции, в драке участвовали около 30 человек, хотя источник ТАСС рассказывал о 60. Инцидент произошел 4 сентября на Советской улице в Твери. По предварительной информации, фанаты «Спартака» атаковали гостей из Петербурга («Фонтанка» публиковала видео). Когда приехала полиция, все уже разбежались.
В Твери одноимённый клуб играл с петербургским «Зенитом-2». Матч завершился ничьей со счётом 2:2.