Петербуржцы приехали на матч «Зенита-2» с футбольным клубом «Тверь». Очевидцы сообщают о пострадавших.
Как пишет тверское издание Weekend, у здания Законодательного собрания Тверской области сошлись несколько десятков молодых людей — фанаты «Зенита» и «Спартака». Пока не ясно, была ли сходка запланирована. В соцсетях распространяются видеозаписи с места происшествия.
«Проезжал мимо, внезапно откуда-то из дворов на Советской выбежали несколько десятков человек и атаковали идущих мимо молодых людей. Многим досталось сильно — лежали на асфальте, в луже крови. Видел 5–6 лежащих людей у входа на почту и у стен Заксобрания. Причину не знаю» — рассказывает очевидец Виталий.
По данным издания, пострадали болельщики «Зенита». РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону передаёт, что в результате массовой драки в Твери один человек доставлен в больницу. Полиция устанавливает всех участников драки.