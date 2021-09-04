FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +13
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
8
Печать

«На асфальте в луже крови». Фанаты «Зенита» и «Спартака» подрались в Твери

В Твери после массовой драки понадобилась помощь медиков

Футбольные болельщики Москвы и Петербурга 4 сентября устроили драку в центре Твери.

Петербуржцы приехали на матч «Зенита-2» с футбольным клубом «Тверь». Очевидцы сообщают о пострадавших.

Как пишет тверское издание Weekend, у здания Законодательного собрания Тверской области сошлись несколько десятков молодых людей — фанаты «Зенита» и «Спартака». Пока не ясно, была ли сходка запланирована. В соцсетях распространяются видеозаписи с места происшествия.

ПоделитьсяПоделиться

«Проезжал мимо, внезапно откуда-то из дворов на Советской выбежали несколько десятков человек и атаковали идущих мимо молодых людей. Многим досталось сильно — лежали на асфальте, в луже крови. Видел 5–6 лежащих людей у входа на почту и у стен Заксобрания. Причину не знаю» — рассказывает очевидец Виталий.

По данным издания, пострадали болельщики «Зенита». РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону передаёт, что в результате массовой драки в Твери один человек доставлен в больницу. Полиция устанавливает всех участников драки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

mavar
Давно живу. Давно интересуюсь футболом. Из мясных - 2 из 100 приличных.
pila_grigoryeva
мясные как всегда из за угла набежали и конечно пятеро на одного
266206839
ватники - одним словом
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний