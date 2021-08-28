«Да пакуйте своих детей хоть в скафандры»: как уберечь школьников от «дельта»-штамма

автор фото Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Пока одни родители воюют с обеззараживателями в классах, другим остается только оставить своих детей учиться дома. 1 сентября тысячи детей в Петербурге отправятся в школы, где встретятся с такими же отдохнувшими одноклассниками и учителями. И если последних частично удалось вакцинировать, то несовершеннолетним никакой специальной защиты от коронавируса не положено. Набитые классы — идеальная среда распространения инфекции, а новый штамм «дельта» активно заражает детей.

Если в первую волну за шесть месяцев, с марта по 1 сентября, около тысячи детей в Петербурге попали в больницу им. Филатова с коронавирусом, то в третью столько же ребят привезли всего за три месяца — с мая по июль. Пик третьей волны пришелся на летние каникулы и теперь идет на спад. А в странах, где учебный год уже опять начался, заболеваемость среди детей растет с новой силой. Например, каждый пятый заболевший в США — ребенок. И хотя случаи смерти и госпитализации по-прежнему редкость, дети вполне способны быстро разнести вирус по более взрослым родственникам, у которых болезнь может протекать уже не так безобидно.

«Фонтанка» спросила читателей и чиновников, как они намерены защитить своих детей от заражения? Оказалось, что многие не видят в начале учебного года никакой проблемы. Активнее всех на опрос в соцсетях ожидаемо отреагировало ковид-диссидентское движение. «Какая еще эпидемия?», «Дети не болеют!», «Просить детей носить маски? Это массовый психоз и вирусомания пострашнее коронавируса!» — начали писать читатели. «Что плохого в том, что дети будут носить маски? — робко поинтересовалась читательница Анна. — Лично я в этом ничего такого не вижу, а многие реагируют так, как будто их в «красную зону» хотят отправить. Элементарные меры предосторожности и ничего больше». «Да пакуйте своих детей хоть в скафандр, это Ваше право, можете и из дома не выпускать», — было ей ответом.

На предложение скорее начать вакцинировать детей тоже нашелся ответ. «Если введут обязаловку по прививкам для детей, то умные родители купят справку либо медотвод», — заявили читатели. Досталось и УФ-обеззараживателям. Как выяснилось, многим родителям не нравятся эти приборы.

«Вы не представляете, как некоторые родители против этих ламп. Начинают сразу звонить жаловаться. Боятся, что их дети умрут от страшного недуга через некоторое время», — рассказала читательница Вера. «Что за блажь такая, во время эпидемии заставлять ребёнка идти в концентрационное учреждение? Из всех репродукторов говорят: «Избегайте мест скопления людей, не подвергайте свои жизни риску смерти!», а детей приказывают тащить за руку в такое место», — возмутился читатель Иннокентий. Прозвучали и более конкретные советы — укреплять иммунитет. «Если у родителя есть мозги, то его дети летом отдыхали на дачах, морях, лагерях, набирались сил, запасались витаминами, укрепляли иммунитет. А значит, болячки не страшны. Ну а если всё лето сидели под одеялом и боялись нос показать на улицу, тут уж никакая маска не спасет», — констатировала Виктория. «Ковид очень любит здоровый иммунитет. Про цитокиновый шторм слышали?» — отреагировали на такую позицию читатели. Прозвучало и предположение, что все школьники и учителя уже переболели — у них иммунитет. Насчет детей утверждать что-то трудно, так как Смольный не раскрывает возрастной состав заболевших и умерших. Но подвижки к коллективному иммунитету среди педагогов действительно есть.

В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщили, что более 50 % педагогов Петербурга прошли курс вакцинации. Это не только сотрудники школ, но и их коллеги из детских садов, профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования, находящихся в ведении администраций районов и комитета по образованию. Кроме того, порядка 20 % педагогов предоставили документы о том, что переболели коронавирусом за последние полгода. А еще около 10 % имеют медотвод. «Мы сделали приоритетный доступ к вакцинации для тех работников системы образования, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, педагоги средних и старших классов, преподаватели профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Рассчитываем, что до 15 октября защиту от коронавируса получит подавляющее число учителей», — прокомментировал статистику губернатор Александр Беглов. Что касается защиты самих детей, как ранее писала «Фонтанка», глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. Но делать прививки будут только с разрешения родителей. А пока в Петербурге будут действовать правила разобщения и останется возможность учится удаленно.

«Как и во всей стране, в образовательных учреждениях города продолжат действовать санитарно-эпидемиологические правила работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Требования, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ, остаются прежними. Во всех образовательных учреждениях Петербурга будут обеспечены условия для безопасного пребывания детей и ведения учебного процесса», — заявили «Фонтанке» в комитете по образованию. В том числе при входе в школы будет проводиться термометрия с использованием бесконтактных термометров, сохранится режим разобщения классных коллективов и групп детей. «Возможность временного перевода ребенка на смешанный формат обучения по решению родителей сохраняется. Для этого, как и в прошлом году, достаточно написать заявление в школе с указанием периода, в течение которого ребенок не будет посещать уроки и будет осваивать учебный материал дома самостоятельно с использованием доступных информационных образовательных ресурсов, в том числе Городского портала дистанционного обучения», — успокоили родителей в комитете.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»