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Министр просвещения опроверг информацию, что непривитых от COVID-19 детей не пустят на занятия в школы

Непривитых от коронавируса детей допустят до занятий в школах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя слухи об обязательной вакцинации для детей.

«Сразу скажу, это неправда. Во-первых, у нас не зарегистрирована еще вакцина для детей, идут исследования. Поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — цитирует Кравцова 28 августа ТАСС.

При этом, по словам министра, для сохранения здоровья детей вакцинацию важно пройти их родителям.

Ранее Кравцов сообщил, что в школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры, но перевода на дистанционное обучение не планируется.

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