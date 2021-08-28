Министр просвещения опроверг информацию, что непривитых от COVID-19 детей не пустят на занятия в школы

Непривитых от коронавируса детей допустят до занятий в школах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя слухи об обязательной вакцинации для детей.



«Сразу скажу, это неправда. Во-первых, у нас не зарегистрирована еще вакцина для детей, идут исследования. Поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — цитирует Кравцова 28 августа ТАСС.



При этом, по словам министра, для сохранения здоровья детей вакцинацию важно пройти их родителям.



Ранее Кравцов сообщил, что в школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры, но перевода на дистанционное обучение не планируется.

