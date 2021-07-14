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Гинцбург: Вакцинацию детей от коронавируса надо начать до 20 сентября

Массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, подготовка уже идёт, заявил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, исследование «Спутника V» началось 5 июля на базе двух московских детских больниц. В нём участвуют 100 детей в возрасте от 12 до 17 лет. 6 июля 21 подросток получил первый компонент вакцины.

«У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — цитирует Гинцбурга агентство 14 июля.

Говоря о намеченной дате — 20 сентября, он сказал: «Мы хотим выдержать это, как получится, пока что всё для этого делаем».

Гинцбург также отметил, что в последнее время у несовершеннолетних всё чаще фиксируется тяжёлое течение инфекции и им нужна защита.

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Комментарии (27)

266157810
Они открывают окна Овертона. Пока вы хихикаете над Гинцбургом, они смотрят реакцию, и скоро выйдет приказ Непотребобзора колоть подростков, если они увидят, что за детей никто глотки рвать не собирается.
Отдадите Таракану своих детушек? Уже завтра он за ужином их скушает.
Cashmare
до 20-го, это так завуалировано "до выборов", типа округлил, чтобы никто не догадался? а почему именно так, или мы на пороге грандиозного шухера, о котором не все знают?
Редиска Здесь
В Канаде детей от 12 лет уже вакцинируют, и пытаются успеть закончить до начала занятий 7 сентября.
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