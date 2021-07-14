Гинцбург: Вакцинацию детей от коронавируса надо начать до 20 сентября

Массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, подготовка уже идёт, заявил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, исследование «Спутника V» началось 5 июля на базе двух московских детских больниц. В нём участвуют 100 детей в возрасте от 12 до 17 лет. 6 июля 21 подросток получил первый компонент вакцины.



«У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — цитирует Гинцбурга агентство 14 июля.

