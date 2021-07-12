Десять заповедей ковид-диссидента. Почему надо прививаться, какую вакцину выбрать и делать ли это сейчас

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Опровержению популярных заблуждений о вакцинации была посвящена онлайн-конференция «Бизнес в пандемию. Вакцинация от COVID-19: правда и мифы» 12 июля. В роли экспертов выступили Рамаз Кицбабашвили, врач — эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Роспотребнадзора и заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала того же учреждения Юлия Соттаева.

В первой части выступления предпринимателям рассказали краткую историю вакцинации. В частности о том, как английский врач Эдвард Дженнер придумал прививку вирусом коровьей оспы. Чтобы доказать эффективность нового способа ученый ввел вакцину соседскому мальчику и потом, когда того пытались заразить натуральной оспой, он не заболевал.



«К сожалению, он [Дженнер] не мог ввести это себе, так как уже переболел натуральной оспой и был к ней не восприимчив. Он пошел на осознанный риск, но он был полностью уверен в себе и своих знаниях», — подчеркнул Рамаз Кицбабашвили.

Хотя массово применять новый инструмент в борьбе с опасными заболеваниями начали далеко не сразу, к концу 20 века с помощью вакцин удалось победить оспу, корь, полиомиелит и существенно снизить распространение других вирусов.

Создатели отечественных вакцин уверены в их надежности и безопасности не меньше, чем Дженнер в своей разработке. Из-за недостатка информации «закономерно, что возникает страх и нежелание прививаться», отметила Юлия Соттаева. Но особая «боль» эпидемеологов — это антипривовчники. «Они выискивают статьи лжедокторов, берут их за основу и говорят, что вакцина приводит к аутизму и многому другому», — прокомментировала эксперт.

Чтобы развеять опасения, эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии» сформулировали десять популярных мифов о вакцинации и ответили на часто задаваемые вопросы о коронавирусе и борьбе с ним.

Миф 1. «После вакцинации иммунитет снижается. Легко можно заболеть не только ковидом, но и другими респираторными заболеваниями»

Вакцина не влияет на интенсивность иммунного ответа. А антиген, который вводится, один из сотен поступающих в организм. В воздухе, которым мы дышим и на предметах, которых касаемся — тысячи бактерий и вирусов, с которыми иммунитет борется каждую минуту. Перегрузить иммунную систему очередной вакциной нельзя. Вакцинация необходима для клеток памяти, которые при встрече с настоящим вирусом обеспечат решительный ответ.

Миф 2. «После введения вакцины от коронавируса человек может быть заразным»

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении) можно заболеть, такие случаи описаны. Дело в том, что антитела вырабатываются не сразу. Так что, если у вас появились симптомы, обратитесь к врачу и сделайте ПЦР-тест. Как правило, люди, которые заболевают после вакцинации, болеют легко и без осложнений.

Миф 3. «Вакцина от ковид может дать положительный тест на заболевание»

Категорически нет. Если у вас положительный тест, вероятно, вы заразились вирусом в естественной среде. Ни в одной вакцине против COVID-19 живой вирус не используется, а значит, она не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.

Миф 4. «Вакцина от ковид встраивается в ДНК»

Ни одна из существующих вакцин не способна встроиться в ДНК или другим способом взаимодействовать с ней. Вакцины всего лишь знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса. Клетки их запоминают и начинают усиленно вырабатывать антитела при следующей встрече.

Миф 5. «С помощью прививки от COVID019 людей чипируют»

Конечно, нет. Микрочипы не могут содержаться в растворе. В препаратах нет ничего, кроме действующего компонента и вспомогательных веществ. Этот миф похож на еще один — что вакцинированные магнитят к себе металлические предметы. По словам Юлии Соттаевой, к ее руке знакомая пыталась приложить металлическую ложку, но та, естественно, отвалилось. Как оказалось, та прочитала в интернете, что привитые от COVID-19 магнитят металлические предметы.

Миф 6. «После вакцинации можно не носить маску»

Вакцинация не дает 100% гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом, но у привитых инфекция будет протекать в легкой или бессимптомной форме. То есть человек может даже не подозревать, что болен. Маска защищает других людей от риска получить COVID-19, поэтому носить ее нужно.

Миф 7. «Нельзя прививаться людям с хроническими заболеваниями и пожилым»

В начале прививочной кампании россияне старше 65 получили вакцину от коронавируса в первую очередь. И сейчас эксперты видят снижение роста заболеваемости, в том числе тяжелыми формами, в этой группе. Зато наблюдается подъем заболеваемости в категории 18–40 лет. Это хороший пример эффективности иммунизации.

Миф 8. «Переболевшим коронавирусом прививаться не нужно»

Результат анализа на титр антител может интерпретировать только лечащий врач. У ВОЗ пока нет четких критериев, какое количество антител считать защитным. Но есть наблюдения, которые показывают, что в среднем после болезни титр антител сохраняется до шести месяцев.

Миф 9. «Перед прививкой нужно сдать анализ на антитела»

Особого смысла в этом нет. Наличие антител не мешает действию вакцины. Даже если вы переболели и у вас есть антитела, после вакцинации их количество увеличится и защита станет надежнее.

Миф 10. «После прививки нельзя сбивать температуру, иначе не выработается иммунитет»

Температура — это одно из свидетельств того, что организм дает адекватную реакцию на введение вакцины. На выработку иммунитета к COVID-19 температура на градуснике никак не влияет. У каждого человека иммунная система по-разному настроена и выдает разный иммунный ответ. Это может быть температура, озноб, гриппоподобное состояние, у кого-то никаких неприятных ощущений. К примеру, люди старше 65 лет чаще переносят вакцинацию без побочных эффектов. Но редко побочные эффекты длятся больше 1–3 дней. Второй компонент переносится легче, возможны местная реакция, боль, неприятные ощущения в месте введения вакцины.



Почему надо прививаться

Вакцинация является оптимальным способом пройти пандемию коронавируса с наименьшими потерями. Специфического лечения от COVID-19 до сих пор не существует, а за период пандемии протоколы лечения менялись много раз. По большому счету, эпидемиологи, видят два варианта победы на коронавирусом. Первый — это «естественное проэпидемичивание». То есть власти снимают все ограничения, люди общаются, активно заражаются, болеют и получают естественный иммунитет. Но цена такого пути — переполненные больницы и высокая летальность. Второй путь — это вакцинация. Иммунизация в данном случае предназначена для того, чтоб свести к минимуму возможность летальных исходов, тяжелых течений заболевания. «Выбирая между игрой в русскую рулетку, когда мы все можем ничего не делать и перезаражаться, но неизвестно, кто из нас как перенесет и с какими последствиями, самый оптимальный вариант на сегодняшний день — это иммунизация», — отметила эксперт. ВОЗ говорит, что для достижения коллективного иммунитет надо привить около 60% населения.



Какую вакцину выбрать

Сейчас в России доступны четыре вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». Все они одобрены для применения Минздравом, хотя данные о третьей фазе клинических испытаний опубликованы только по «Спутнику V», по остальным испытания продолжаются. Но успешно пройденные 1 и 2 фазы дают основание утверждать, что препараты эффективны с точки зрения выработки иммунного ответа и безопасны. Вакцины отличаются с точки зрения технологии. Например, в основе «Ковивака» инактивированный коронавирус, в основе «ЭпиВакКороны» — искусственно синтезированные частицы COVID-19. Противопоказания у вакцин в целом стандарты для любого медицинского препарата.

Вакцина «Спутник Лайт», которая представляет собой первый компонент «Спутника V», менее надежно защищает от коронавируса, чем двух-компонентная вакцина. Но процесс вакцинации проходит быстрее. Кроме того, «Спутник Лайт» разработчики рекомендуют вводить тем, кто переболел коронавирусом.

Можно ли прививаться от COVID-19 во время подъема заболеваемости

«Ковид, как показала полуторагодовалая практика, это не обычная инфекция, она не укладывается в рамки обычных респираторных инфекций», — отметила Юлия Соттаева. Для ОРВИ в целом характерен сезонный подъем заболеваемости. «По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости [COVID-19] в сентябре-октябре 2021 года. Но мы видим сейчас, что он произошел в июне, колоссальный подъем», — отметила она. По мнению эпидемиологов, рост связан с поездками в отпуск, массовое тестирование перед которыми выявляет бессимптомных носителей, а также с возвращением людей с удаленки в рабочие коллективы на крупных предприятиях. Таким образом, актуальной остается «экстренная иммунизация», которая позволит подготовиться к следующей волне.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

