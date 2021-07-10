Временный пункт вакцинации в Цирке на Фонтанке возобновил работу по предварительной записи. Об этом 10 июля сообщили на странице учреждения в Instagram.
График работы выездного пункта вакцинации на ближайшую неделю: 13 июля с 11:00 до 13:00; 14 июля с 10:00 до 12:00; 15 июля с 12:00 до 14:00.
Желающих привиться там принимают только по предварительной записи по телефону +7(812) 570-53-90. Звонки будут обрабатывать в следующие дни: 11 июля с 12:00 до 16:00; 12 июля с 14:00 до 17:00; 13 июля с 15:00 до 17:00; 14 июля с 15:00 до 17:00.
«Чтобы сделать прививку, необходимо предоставить только паспорт, полис и СНИЛС, а также хорошее настроение», — говорится в посте.
В конце июня Цирк Чинизелли запустил акцию — билет на представление за вакцинацию. Принять в ней участие, как заявляли организаторы, можно будет до 1 сентября. В учреждении открылся пункт, который обслуживали медики из 39-й поликлиники, однако проработал он всего два дня, 6 и 7 июля. Как писала «Фонтанка», в городском комитете по здравоохранению тогда сообщали, что пункт будет работать лишь несколько дней в неделю.