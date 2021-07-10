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В Петербурге возобновил работу самый весёлый пункт вакцинации

Временный пункт вакцинации в Цирке на Фонтанке возобновил работу по предварительной записи. Об этом 10 июля сообщили на странице учреждения в Instagram.

График работы выездного пункта вакцинации на ближайшую неделю: 13 июля с 11:00 до 13:00; 14 июля с 10:00 до 12:00; 15 июля с 12:00 до 14:00.

Желающих привиться там принимают только по предварительной записи по телефону +7(812) 570-53-90. Звонки будут обрабатывать в следующие дни: 11 июля с 12:00 до 16:00; 12 июля с 14:00 до 17:00; 13 июля с 15:00 до 17:00; 14 июля с 15:00 до 17:00.

«Чтобы сделать прививку, необходимо предоставить только паспорт, полис и СНИЛС, а также хорошее настроение», — говорится в посте.

В конце июня Цирк Чинизелли запустил акцию — билет на представление за вакцинацию. Принять в ней участие, как заявляли организаторы, можно будет до 1 сентября. В учреждении открылся пункт, который обслуживали медики из 39-й поликлиники, однако проработал он всего два дня, 6 и 7 июля. Как писала «Фонтанка», в городском комитете по здравоохранению тогда сообщали, что пункт будет работать лишь несколько дней в неделю.

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Комментарии (3)

Vovan P
А главный клоун страны приедет выступать на арену цирка после вакцинации.
266148845
Занятная насмешка над барановирусом
syshsun
Серьезное дело,превратили в балаган.
Поэтому и отношение у народа соответствует.
А медсестру в скомороха надобно переодеть.Креативней будет.
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