Временный пункт вакцинации в Цирке на Фонтанке возобновил работу по предварительной записи. Об этом 10 июля сообщили на странице учреждения в Instagram.



График работы выездного пункта вакцинации на ближайшую неделю: 13 июля с 11:00 до 13:00; 14 июля с 10:00 до 12:00; 15 июля с 12:00 до 14:00.

Желающих привиться там принимают только по предварительной записи по телефону +7(812) 570-53-90. Звонки будут обрабатывать в следующие дни: 11 июля с 12:00 до 16:00; 12 июля с 14:00 до 17:00; 13 июля с 15:00 до 17:00; 14 июля с 15:00 до 17:00.