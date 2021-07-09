Ретроспектива вакцинации. Как Петербург пришел к миллиону привитых от ковида

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Старт вышел скомканным из-за дефицита вакцины. Первая партия «Спутника V» поступила на фармбазу Петербурга в середине октября 2020-го. 400 доз, и те — для медицинских работников. В первую очередь для сотрудников приемных покоев и «красных зон».

Первая «крупнейшая партия» в 1 500 доз пришла 3 декабря. А 14-го количество доз нарастили до 5 500 . Когда вакцина наконец «пошла», выяснилось, что везти её некуда. В каждом прививочном пункте должно быть по три холодильника, чтобы не прерывалась холодовая цепочка. И город в срочном порядке начал искать 210 таких камер. Хотя еще с лета было известно, что «Спутнику» показана температура -18°С. Из-за этого открытие пунктов застопорилось.



Пока в Петербурге долго запрягали, в Москве уже вовсю кололи и почти всех желающих, хоть как-то похожих на группы риска. Петербуржцы даже начали ездить в столицу за прививкой, как когда-то за колбасой. К 17 декабря в Белокаменной были привиты 15 тысяч. В Северной столице — 400 человек.

Полноценная массовая вакцинация в Петербурге началась к концу декабря, когда на прививку, которая была положена лишь врачам, учителям, соцработникам и полицейским, официально пригласили большую категорию жителей в возрасте от 60 лет и старше. А ряд поликлиник предложил «по-тихому» записаться на укол и вовсе всем желающим. Адреса таких учреждений распространялись по друзьям и знакомым.

В связи с этим комитет по здравоохранению, который до последнего не давал добро на публикацию адресов пунктов вакцинации, опасаясь наплыва желающих, согласился раскрыть, наконец, список из 70 точек. Люди пошли, но тут грянули праздники.

4 января привилась часть сотрудников «Фонтанки». Впечатления наших журналистов от первой и второй дозы мы подробно описывали.



А потом вакцина закончилась. В первый раз под Рождество. Затем — весной. Сначала «голод» ощутили пункты в ТЦ, а за ними и поликлиники. Тем временем самолеты, набитые «Спутником V», летели в Аргентину.

Потом поставки вроде бы наладились, появились «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», но уже иссякли потоки желающих привиться. В Смольном неохотно звали людей за уколами, выражая обеспокоенность, а врачи скучали без работы в своих кабинетах. Записаться можно было хоть в тот же день. Но тогда это не ценили.

Так, скромный план привить 1,2 млн к 1 июля (почему это считали достаточным, читайте тут) сдвинулся на 1 августа, рискуя и дальше поплыть по срокам. Но тут грянула добровольная, но обязательная вакцинация.

С легким принуждением в Петербурге началась совсем другая жизнь — марафон прививочных рекордов. 9 тысяч человек в день, 14, 18, 20 тысяч. Такими темпами в Смольном всерьез настроены достичь коллективного иммунитета через 120 дней, то есть к концу октября. Только вот привить теперь хотят 2,6 млн человек, чтобы 60 % жителей были с иммунитетом. А лучше — не менее 80–90 % , как завещал премьер Мишустин, чтобы справиться с индийским штаммом.



Километровые очереди и драки в пунктах вакцинации обнадеживают. Но в Смольном планируют и здесь решить проблему. Во-первых, за счет привлечения дополнительных рук — осматривать людей перед уколом выведут даже стоматологов, а не только терапевтов.

Во-вторых, за счет открытия новых пунктов. На следующей неделе добавятся еще пять в торговых центрах, пять стационарных и два в совсем новом формате — в шатрах в парке 300-летия и у метро «Василеостровская». Запасов вакцины хватает — есть больше чем на сотню тысяч человек, и новые партии перестают быть новостями.

Но догнать Москву уже вряд ли получится. Там пунктов три сотни, вместе с гигантскими очередями в Лужниках и Гостином дворе, против 170 петербургских, делают по 100 тысяч уколов в день и привиты 3 млн жителей. Всё же это гораздо лучше, чем в регионах, где то и дело просят федеральный центр прислать им хоть что-нибудь, что можно вкалывать населению, — запасы иссякли.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»