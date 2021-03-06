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«Темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими». Власти Петербурга обеспокоены непопулярностью вакцинации

В Петербурге в сравнении с прошлой субботой, 27 февраля, незначительно выросло число новых случаев заболевания, а также количество госпитализаций взрослых. Об этом говорится в справке межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19 от 6 марта.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
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«Темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими, — отмечают в Смольном. — При этом наблюдается снижение интенсивности вакцинации первой дозой из-за недостаточной активности жителей. Количество вакцинируемых второй дозой растет. В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19».

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
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При этом есть и положительные изменения: уменьшилось общее количество активных больных и выросло число случаев выздоровления. В стационарах Петербурга остаются 6924 койки для лечения COVID-19 и пневмоний. Из них свободны 1789 (25,8%).

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Петербурге привились уже 280 тыс. человек. Из них полностью закончили цикл вакцинации 147 тыс. В городе остаётся 68 тыс. неизрасходованных комплектов вакцины.

Днём ранее власти города заявили, что темпы вакцинации не дают надежды на коллективный иммунитет. В НИИ гриппа им. Смородинцева 6 марта оценили долю петербуржцев с антителами от коронавируса в 50%, что на 20-40% меньше, чем нужно для коллективного иммунитета.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

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Комментарии (25)

ШIШ
Да , всё просто - праздник на носу, а потом Масленица ! Как тут не отметить. А привитым бухать нельзя. Поэтому и тормозят.
Antuan Rokanten
Кто хочет - привьётся, кто не хочет - не привьётся. Чего из этого делать проблему? А ничего, что в стране по разным оценкам около одного миллиона ВИЧ-инфицированных. Это как, нормально? Власть не хочет с этим что-то делать?
Валерий Буторин
Да коронавирус - это больше страшилка. Мне 68 лет. Переболел в ноябре - температура была 38,5 по ночам всего трое суток. Днем -нормальная. Лечился сам - парацетамол и дексаметазон. Последствий никаких не осталось. Читал на днях информацию что именно у переболевших проходят неизлечимые заболевания... Именно только у переболевших... Наука пока очень мало знает о коронавирусе.. Так что прививку не буду делать даже в страшном сне!
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