«Темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими». Власти Петербурга обеспокоены непопулярностью вакцинации

В Петербурге в сравнении с прошлой субботой, 27 февраля, незначительно выросло число новых случаев заболевания, а также количество госпитализаций взрослых. Об этом говорится в справке межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19 от 6 марта.

«Темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими, — отмечают в Смольном. — При этом наблюдается снижение интенсивности вакцинации первой дозой из-за недостаточной активности жителей. Количество вакцинируемых второй дозой растет. В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19».

При этом есть и положительные изменения: уменьшилось общее количество активных больных и выросло число случаев выздоровления. В стационарах Петербурга остаются 6924 койки для лечения COVID-19 и пневмоний. Из них свободны 1789 (25,8%).

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Петербурге привились уже 280 тыс. человек. Из них полностью закончили цикл вакцинации 147 тыс. В городе остаётся 68 тыс. неизрасходованных комплектов вакцины.

Днём ранее власти города заявили, что темпы вакцинации не дают надежды на коллективный иммунитет. В НИИ гриппа им. Смородинцева 6 марта оценили долю петербуржцев с антителами от коронавируса в 50%, что на 20-40% меньше, чем нужно для коллективного иммунитета.