Власти ответили на публикацию «Фонтанки» о рождественской паузе в вакцинации: всё так и было запланировано

Администрация Выборгского района Петербурга заявила, что из-за малого количества желающих прививаться 7 января было принято решение в этот день отменить все процедуры в ряде медучреждений.



Таким образом власти прокомментировали публикацию «Фонтанки» о том, что в некоторых поликлиниках петербуржцев разворачивают с полученными ранее номерками на вакцинацию, объясняя это празднованием Рождества.



«В ответ на статью, опубликованную на «Фонтанке», по поводу отказа в проведении гражданину вакцинации в городской поликлинике №97, администрация Выборгского района Санкт-Петербурга сообщает следующее. В связи с праздничными днями 1 и 7 января и низким процентом записи граждан в эти дни на вакцинацию против covid, которая может быть осуществлена при наличии не менее 5 человек, так как одна ампула рассчитана на 5 доз, было принято решение, по согласованию с комитетом по здравоохранению, 1-го и 7-го числа граждан не прививать, — заявили в районной администрации. — Информация о графике работы пунктов официально была опубликована на всех городских ресурсах. С учётом этого были сформированы группы граждан для проведения вакцинации на выходные и праздничные дни. Поликлиники на 7-е число запись не заводили и ресурсы свои не открывали».

