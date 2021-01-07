Власти ответили на публикацию «Фонтанки» о рождественской паузе в вакцинации: всё так и было запланировано

Администрация Выборгского района Петербурга заявила, что из-за малого количества желающих прививаться 7 января было принято решение в этот день отменить все процедуры в ряде медучреждений.
Таким образом власти прокомментировали публикацию «Фонтанки» о том, что в некоторых поликлиниках петербуржцев разворачивают с полученными ранее номерками на вакцинацию, объясняя это празднованием Рождества.
«В ответ на статью, опубликованную на «Фонтанке», по поводу отказа в проведении гражданину вакцинации в городской поликлинике №97, администрация Выборгского района Санкт-Петербурга сообщает следующее. В связи с праздничными днями 1 и 7 января и низким процентом записи граждан в эти дни на вакцинацию против covid, которая может быть осуществлена при наличии не менее 5 человек, так как одна ампула рассчитана на 5 доз, было принято решение, по согласованию с комитетом по здравоохранению, 1-го и 7-го числа граждан не прививать, — заявили в районной администрации. — Информация о графике работы пунктов официально была опубликована на всех городских ресурсах. С учётом этого были сформированы группы граждан для проведения вакцинации на выходные и праздничные дни. Поликлиники на 7-е число запись не заводили и ресурсы свои не открывали».
Каким образом система онлайн-выдачи номерков на вакцинацию все же сформировала для героя новости «Фонтанки» направление именно на 7 января и именно в поликлинику №97, чиновники не сообщили. В комитете по здравоохранению предположили, что речь идет о техническом сбое, и пообещали разобраться с этим вопросом. Пострадавшему петербуржцу рекомендовано все же прийти на вакцинацию завтра, несмотря на отсутствие свободных мест.
Судя по присланному в редакцию графику работы пунктов вакцинации, 7 января некоторые из них действительно делали прививки. Речь идет об 11 городских поликлиниках и Николаевской больнице. Правда, во всем Выборгском районе ни один из пунктов в Рождество не работал. В комитете по здравоохранения отметили, что, к примеру, в Московском районе заявленный по графику пункт при 48-й поликлинике вакцинировал сегодня 30 человек. В Кировском районе пункт в поликлинике №101 отработал по графику, привив 40 человек.