Празднованием Рождества объяснили пациентам в поликлинике №97 на улице Кустодиева в Петербурге отказ в прививке от коронавируса по заранее полученному талончику.



Сакраментальное «вот где получали талон, туда и идите», — услышал житель Петербурга Александр 7 января в регистратуре своей поликлиники №97 в ответ на просьбу сделать ему прививку. Он пришел не просто так, а заранее получив направление через специальную форму в Интернете, так что физически ему идти теперь некуда, только виртуально.



«Дама в регистратуре сказала, что сегодня Рождество и никто не работает в поликлинике. Даже гардероб. Она взяла мой талончик, зачеркнула на нем дату, 7 января, и написала новую — 8 января. Правда, взглянув в свой компьютер она сказала, что на завтра мест уже нет», — пожаловался Александр.