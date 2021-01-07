Празднованием Рождества объяснили пациентам в поликлинике №97 на улице Кустодиева в Петербурге отказ в прививке от коронавируса по заранее полученному талончику.
Сакраментальное «вот где получали талон, туда и идите», — услышал житель Петербурга Александр 7 января в регистратуре своей поликлиники №97 в ответ на просьбу сделать ему прививку. Он пришел не просто так, а заранее получив направление через специальную форму в Интернете, так что физически ему идти теперь некуда, только виртуально.
«Дама в регистратуре сказала, что сегодня Рождество и никто не работает в поликлинике. Даже гардероб. Она взяла мой талончик, зачеркнула на нем дату, 7 января, и написала новую — 8 января. Правда, взглянув в свой компьютер она сказала, что на завтра мест уже нет», — пожаловался Александр.
Редакция «Фонтанки» оказалась единственным местом, куда рождественским утром петербуржец смог достучаться, чтобы рассказать о несправедливости. Он трижды пытался дозвониться до горячей линии и руководства своей поликлиники и несколько раз до городской горячей линии, но безуспешно.
Проверить его слова о приверженности городского медицинского сообщества религиозным традициям «Фонтанке» не удалось. К телефонам, указанным на сайте поликлиники №97, никто не подошел, городская горячая линия передает классическую музыку в непрерывном режиме. Мобильный телефон пресс-секретаря комитета по здравоохранению также недоступен.
При этом ситуация на улице Кустодиева вполне может оказаться не системной ошибкой, а перегибом на местах. К примеру, поликлиники в других районах сегодня вполне работоспособны. Корреспондент «Фонтанки» выяснил, что общие праздничные дни (не только Рождество) скорректировали режим работы большинства медучреждений, к примеру, вместо плановых приемов участковых врачей пациентов обслуживают только дежурные терапевты. В то же время в каждом районе есть дежурные поликлиники, на работу которых праздники не повлияли. Так, в Петроградском районе уставшая уже с утра оператор регистратуры приняла заявку корреспондента на вакцинацию и заверила, что, несмотря на Рождество, все запланированные услуги пациентам оказываются.
Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что на все праздники очередь на вакцинацию уже расписана — записывают только на числа после 12-го. В комздраве подтвердили, что «потоки вакцинируемых» уже сформированы.