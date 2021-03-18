FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.10р86.97р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Дефицит вакцинации не помеха: в «Старой Деревне» открыли прививочный пункт на 200 человек в день

Сеть прививочных пунктов в торговых центрах Петербурга продолжает расширяться на фоне дефицита вакцины. Новая точка открылась в ТЦ «Старая Деревня» на Торфяной дороге.

Как рассказали «Фонтанке» в комздраве 18 марта, вакцинация в нем проводится ежедневно с 12:00 до 19:00 бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Расчетная пропускная способность пункта — 200 человек в сутки.

Получить первую дозу сейчас, как говорят чиновники, можно в 90 прививочных пунктах по всему городу. В том числе, в четырех ТЦ — «Невском центре», «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе, «Гранд Каньоне» и в «Старой Деревне».

По последним данным, в городе осталось 29 тысяч первых доз вакцины. Завоз ожидается на этой неделе, но точной даты нет. До перебоев с поставкой вакцины в городе работали 129 пунктов вакцинации и 8 торговых центров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний