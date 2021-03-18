Дефицит вакцинации не помеха: в «Старой Деревне» открыли прививочный пункт на 200 человек в день

Сеть прививочных пунктов в торговых центрах Петербурга продолжает расширяться на фоне дефицита вакцины. Новая точка открылась в ТЦ «Старая Деревня» на Торфяной дороге.
Как рассказали «Фонтанке» в комздраве 18 марта, вакцинация в нем проводится ежедневно с 12:00 до 19:00 бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Расчетная пропускная способность пункта — 200 человек в сутки.
Получить первую дозу сейчас, как говорят чиновники, можно в 90 прививочных пунктах по всему городу. В том числе, в четырех ТЦ — «Невском центре», «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе, «Гранд Каньоне» и в «Старой Деревне».
По последним данным, в городе осталось 29 тысяч первых доз вакцины. Завоз ожидается на этой неделе, но точной даты нет. До перебоев с поставкой вакцины в городе работали 129 пунктов вакцинации и 8 торговых центров.