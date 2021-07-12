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«Питерлэнд», «Французский бульвар» и «Пик»: в Петербурге — три новых пункта вакцинации в ТЦ

Центры вакцинации от COVID-19 открылись 12 июля в трёх петербургских торговых центрах: «Питерлэнде», «Пике» и «Французском бульваре».

В «Питерлэнде» вакцинация проходит в специально оборудованном медицинском пункте на втором этаже, без предварительной записи. Время работы с 12 до 18 часов по будням, с перерывом с 15:00 до 15:30. Суббота и воскресенье — выходные.

В Адмиралтейском районе начал работу пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе «Пик». Он находится на 4-м этаже. Работает с 11:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 15:00 по субботам.

Во «Французском бульваре» пункт пока работает с 11:30 до 19:30.

В ближайшее время могут также заработать пункты ещё в двух ТЦ Петербурга и в шатрах для вакцинации на улице. Первый появится в парке 300-летия. Второй — у станции метро «Василеостровская».

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Комментарии (6)

266129085
На сенном рынке еще необходимо открыть пункт вакцинации, в открытой его части
kоt-obormot
Даешь вакцинацию у каждого пенька!
А13579
А на "Юноне" когда откроют?)
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