«Питерлэнд», «Французский бульвар» и «Пик»: в Петербурге — три новых пункта вакцинации в ТЦ

В «Питерлэнде» вакцинация проходит в специально оборудованном медицинском пункте на втором этаже, без предварительной записи. Время работы с 12 до 18 часов по будням, с перерывом с 15:00 до 15:30. Суббота и воскресенье — выходные.



В Адмиралтейском районе начал работу пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе «Пик». Он находится на 4-м этаже. Работает с 11:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 15:00 по субботам.



Во «Французском бульваре» пункт пока работает с 11:30 до 19:30.

