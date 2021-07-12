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Эпидемиолог Роспотребнадзора: Новый всплеск заболеваемости коронавирусом случится в сентябре-октябре

Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга рассказал, из-за чего произошел июньский подъем заболеваемости COVID-19 и когда ждать нового.

В июньском всплеске заболеваемости коронавирусом виноваты отпускники и рабочие крупных предприятий. Такое мнение высказала Юлия Соттаева, заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», в ходе онлайн-конференции «Бизнес в пандемию. Вакцинация от COVID-19: правда и мифы» 12 июля.

«Один из факторов — после локдауна возвращение людей на работу на крупные предприятия, где большая скученность населения. Заболевший в короткие сроки заражает большое количество людей», — сказала Соттаева.

Вторая причина — в период отпусков большое число людей делает тесты для выезда на курорты. «Этот момент стал основным для выявления бессимптомных носителей», — добавила эксперт.

По ее словам, мнение о том, что в период пандемии нельзя прививаться, в данном случае неверно. «Ковид, как показала полуторогодовая практика, это не обычная инфекция, она не укладывается в рамки обычных респираторных инфекций», — сказала эксперт. Таким образом, актуальной остается экстренная иммунизация, которая позволит подготовиться к следующей волне.

Для ОРВИ в целом характерен сезонный подъем заболеваемости. «По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости [COVID-19] в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошел в июне, колоссальный подъем», — отметила эпидемиолог.

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Комментарии (21)

lenaF
Коронавирусных больных вызывают в поликлиники сдавать анализы и ПЦР-тесты открывать больничные листы. В огромных очередях к терапевту часами сидят бабушки и дедушки с высокой температурой, объясняющие, что не смогли дозвониться по тел. 122, чтобы вызвать врача на дом.
Какие там крупные предприятия.
Nazariuss
Когда коллективный иммунитет сформируется у 60 %, все их прогнозы можете выбросить в помойное ведро. Ибо если люди сейчас вакцинируются, то только из за работы и чтобы через некоторое время зажить опять нормальной жизнью, а не чтобы эти попрошайки, для которых чем дольше ковид, тем финансово выгоднее для их структуры. Бывшая санэпидстанция теперь сважнее Минздрава, что за времена..)
markA
Это не «эпидемиолог», это идеолог. Политрук какой-то. Свалила все на отпускников, которых заставляют прививаться и сдавать тесты в первую очередь. А «Алые паруса», футбол, ПМЭФ и прочая ура-пропагандистская чушь совсем не добавили городу больных и гробов, ни-ни, вы что.
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