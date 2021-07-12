Эпидемиолог Роспотребнадзора: Новый всплеск заболеваемости коронавирусом случится в сентябре-октябре

В июньском всплеске заболеваемости коронавирусом виноваты отпускники и рабочие крупных предприятий. Такое мнение высказала Юлия Соттаева, заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», в ходе онлайн-конференции «Бизнес в пандемию. Вакцинация от COVID-19: правда и мифы» 12 июля.
«Один из факторов — после локдауна возвращение людей на работу на крупные предприятия, где большая скученность населения. Заболевший в короткие сроки заражает большое количество людей», — сказала Соттаева.
Вторая причина — в период отпусков большое число людей делает тесты для выезда на курорты. «Этот момент стал основным для выявления бессимптомных носителей», — добавила эксперт.
По ее словам, мнение о том, что в период пандемии нельзя прививаться, в данном случае неверно. «Ковид, как показала полуторогодовая практика, это не обычная инфекция, она не укладывается в рамки обычных респираторных инфекций», — сказала эксперт. Таким образом, актуальной остается экстренная иммунизация, которая позволит подготовиться к следующей волне.
Для ОРВИ в целом характерен сезонный подъем заболеваемости. «По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости [COVID-19] в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошел в июне, колоссальный подъем», — отметила эпидемиолог.