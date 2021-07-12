Эпидемиолог Роспотребнадзора: Новый всплеск заболеваемости коронавирусом случится в сентябре-октябре

В июньском всплеске заболеваемости коронавирусом виноваты отпускники и рабочие крупных предприятий. Такое мнение высказала Юлия Соттаева, заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», в ходе онлайн-конференции «Бизнес в пандемию. Вакцинация от COVID-19: правда и мифы» 12 июля.



«Один из факторов — после локдауна возвращение людей на работу на крупные предприятия, где большая скученность населения. Заболевший в короткие сроки заражает большое количество людей», — сказала Соттаева.

