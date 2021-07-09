В Индонезию начнут пускать привитых российскими вакцинами

В Индонезию начнут пускать иностранцев, которые полностью привиты любыми препаратами, одобренными в их странах. Чтобы пересечь границу островного государства, придется показать сертификат о вакцинации.



Как сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) 9 июля, соответствующее решение власти Индонезии одобрили накануне. Нововведение коснется и российского «Спутника V».



Туристы будут обязаны предъявить «сертификат о вакцинации, выданный органом здравоохранения или фармацевтической фабрикой, на которой производят лекарство», говорится в указе министерства иностранных дел страны.

