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Врач заявил, что вакцинация в жару ничем не отличается от обычной

Люди, которые сделали прививку от COVID-19 во время жаркой погоды, должны соблюдать те же правила, что и в обычное время. Масками и перчатками лучше не пренебрегать.

Как сообщил 13 июля главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, из-за знойной погоды вакцинированным не нужно следовать каким-либо дополнительным правилам.

«Человек, который вакцинируется в жару, должен соответствовать всем тем же правилам, что и люди, которые проходят процедуру в обычное время. Так, после вакцинации не следует прибегать к серьезным физическим нагрузкам. Очень важно также не пренебрегать маской и перчатками», — сказал Тяжельников на пресс-конференции.

Ранее «Доктор Питер» писал, что отсутствие побочных реакций на прививку не означает неэффективность вакцины. По словам биолога Ильи Колмановского, «побочки» сильнее проявляются у молодых людей, а слабее — у пожилых. Однако защита работает не хуже.

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Комментарии (10)

Капитан Очевидность2
И как по мнению этого "врача" должны помочь перчатки?
Alex000
Интересно, а они понимают, что сейчас разрушают доверие к медицинским работникам полностью?
lamer
В жару надо делать укол жаропрочными иглами, вот.
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