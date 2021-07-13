Врач заявил, что вакцинация в жару ничем не отличается от обычной

Как сообщил 13 июля главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, из-за знойной погоды вакцинированным не нужно следовать каким-либо дополнительным правилам.



«Человек, который вакцинируется в жару, должен соответствовать всем тем же правилам, что и люди, которые проходят процедуру в обычное время. Так, после вакцинации не следует прибегать к серьезным физическим нагрузкам. Очень важно также не пренебрегать маской и перчатками», — сказал Тяжельников на пресс-конференции.

