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В Норвегии сообщили о неожиданном эффекте вакцинации: у женщин начала увеличиваться грудь

Об увеличении груди после прививки от коронавируса сообщили жительницы Норвегии

Жительницы Норвегии обнаружили неожиданный «побочный эффект» вакцинации от коронавируса после прививки вакциной Pfizer. Как заявила в соцсетях девушка по имени Эмма, спустя две недели после того, как она привилась, у нее заметно увеличилась грудь.

Как сообщает 9 июля NRK, после своего признания Эмма получила множество комментариев с аналогичными историями.

Фото: скриншот сайта nrk.no
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Врач Генрих Бакманн немного охладил пыл горячих норвежских женщин, пояснив, что связь между прививкой и увеличением бюста все же не настолько прямая. По его словам, при вакцинации действительно временно увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь и кажется больше. Такого же мнения придерживается Стейнар Мадсен из Норвежского агентства лекарственных средств.

«Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвигается вперед, и кажется, будто она стала больше», — уточнил медик.

Представительство Pfizer в Норвегии, в свою очередь, заявило, что подобных реакций ранее не фиксировало. Тем не менее создатели вакцины не исключают, что такие случаи действительно встречаются.

Фото: скриншот сайта nrk.no

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Комментарии (4)

266071820
А у мужчин увеличился член и яйки, но сексом заниматься нельзя, а то в 12 часов все сморщится и отсохнет.
Piter Russo
А еще через пару месяцев эта Эмма скажет что - беременна)
Медбрат делающий прививки, так сказать, оказал и другие дополнительные сопутствующие услуги))
AP-SPb
Ну все, весь Спутник можно выливать - теперь все девушки будут требовать только Пфайзер ;)))
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