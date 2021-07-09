Жительницы Норвегии обнаружили неожиданный «побочный эффект» вакцинации от коронавируса после прививки вакциной Pfizer. Как заявила в соцсетях девушка по имени Эмма, спустя две недели после того, как она привилась, у нее заметно увеличилась грудь.
Как сообщает 9 июля NRK, после своего признания Эмма получила множество комментариев с аналогичными историями.
Врач Генрих Бакманн немного охладил пыл горячих норвежских женщин, пояснив, что связь между прививкой и увеличением бюста все же не настолько прямая. По его словам, при вакцинации действительно временно увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь и кажется больше. Такого же мнения придерживается Стейнар Мадсен из Норвежского агентства лекарственных средств.
«Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвигается вперед, и кажется, будто она стала больше», — уточнил медик.
Представительство Pfizer в Норвегии, в свою очередь, заявило, что подобных реакций ранее не фиксировало. Тем не менее создатели вакцины не исключают, что такие случаи действительно встречаются.