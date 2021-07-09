Жительницы Норвегии обнаружили неожиданный «побочный эффект» вакцинации от коронавируса после прививки вакциной Pfizer. Как заявила в соцсетях девушка по имени Эмма, спустя две недели после того, как она привилась, у нее заметно увеличилась грудь.



Как сообщает 9 июля NRK, после своего признания Эмма получила множество комментариев с аналогичными историями.