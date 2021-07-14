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Омбудсмен Кузнецова: Вакцинировать детей от COVID-19 будут только с согласия родителей

В России прививки от коронавируса несовершеннолетним будут делать только с разрешения родителей. Однако обсуждать тему вакцинации детей пока преждевременно.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова 14 июля объяснила, как будет проводиться вакцинация несовершеннолетних от COVID-19.

«Прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе», — цитирует омбудсмена РБК.

По словам Кузнецовой, сейчас преждевременно обсуждать тему вакцинации детей, так как препарат должен пройти полноценные клинические исследования. Уполномоченный отметила, что к этому вопросу необходимо подходить «максимально серьезно».

Как ранее писала «Фонтанка», глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил 14 июля, что массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября.

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Комментарии (31)

lenaF
Ликбез об обязательной вакцинации (не ковид).

Обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни законодательно прописана в более чем 100 странах.
В 62 из них закон предусматривает и меру ответственности за несоблюдение этого обязательства - в основном запрет на школьное обучение детей, но в ряде стран еще и штрафуют - например, в Чехии или Италии. Там обязательны прививки от кори, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции, ветрянки, свинки и краснухи.

В США обязательная вакцинация сейчас является условием для приема в школу детей старше пяти лет во всех 50 штатах. В 2015 г. отказ от прививки по идеологическим соображениям запретили - после масштабной вспышки кори, начавшейся в калифорнийском Диснейленде.

Австралия не платит тем, кто не вакцинирует детей от основных заболеваний или затягивает с прививками, детские пособия. А с января 2016 года там запретили отказываться от обязательной вакцинации по любым причинам, кроме медицинских.
nuga
Хватит врать.Сама постановка вопроса о вакцинации детей жижей,аморальна. Дети не нуждаются в вообще в вакцинации от ковида,они не болеют тяжело,они иммунная прослойка ,подушка безопасности для взрослых,вирус проходит через них,ослабевает,не причиняя им вреда.Сами говорили,уже не помнят.Одержимость партии Ковида налицо.Пусть собак и кошек прививают,если охота.Мультикан вакцина для собак,её производит Гаммалеи,вот их профиль-ветеринария. Руки прочь от людей!
266097915
Сейчас начнется: одни скажут можно, другие нельзя. Ну давайте проверим, вдруг все будет хорошо. PS: Как же, лишить семейство Голиковой такого дохода?
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