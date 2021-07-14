Омбудсмен Кузнецова: Вакцинировать детей от COVID-19 будут только с согласия родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова 14 июля объяснила, как будет проводиться вакцинация несовершеннолетних от COVID-19.
«Прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе», — цитирует омбудсмена РБК.
По словам Кузнецовой, сейчас преждевременно обсуждать тему вакцинации детей, так как препарат должен пройти полноценные клинические исследования. Уполномоченный отметила, что к этому вопросу необходимо подходить «максимально серьезно».
Как ранее писала «Фонтанка», глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил 14 июля, что массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября.