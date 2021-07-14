Омбудсмен Кузнецова: Вакцинировать детей от COVID-19 будут только с согласия родителей

Ликбез об обязательной вакцинации (не ковид).



Обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни законодательно прописана в более чем 100 странах.

В 62 из них закон предусматривает и меру ответственности за несоблюдение этого обязательства - в основном запрет на школьное обучение детей, но в ряде стран еще и штрафуют - например, в Чехии или Италии. Там обязательны прививки от кори, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции, ветрянки, свинки и краснухи.



В США обязательная вакцинация сейчас является условием для приема в школу детей старше пяти лет во всех 50 штатах. В 2015 г. отказ от прививки по идеологическим соображениям запретили - после масштабной вспышки кори, начавшейся в калифорнийском Диснейленде.



Австралия не платит тем, кто не вакцинирует детей от основных заболеваний или затягивает с прививками, детские пособия. А с января 2016 года там запретили отказываться от обязательной вакцинации по любым причинам, кроме медицинских.