Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться







Пёс Волк-Меркурий на этой неделе превратился в медийную личность. Российская служебная собака удостоилась итальянской премии «Собачья верность»*. Впервые за все 60 лет существования премии. Немецкая овчарка родом из Петербурга помогла вызволить 15-летнюю школьницу из плена насильника. Инспектор-кинолог Мария Копцева рассказала «Фонтанке», как справиться с «волчьим» взглядом, когда лучше приходить в профессию и можно ли предотвратить собачье выгорание.

Осенью 2020 года в Ломоносове искали 15-летнюю школьницу. Волк-Меркурий привёл полицию в заброшенное здание, где девочку удерживал 36-летний мужчина.

— Мария, что было самым сложным при поисках пропавшей девочки в Ломоносове?



— Я понимала, что время уже прошло, ещё дождь в тот день шёл. У нас был предполагаемый маршрут, как девочка могла пойти. Но я, чтобы не тратить время и не мучить собаку длинным маршрутом, решила применить её с последней геолокации, где у девочки включался телефон. Мы знали, что она была в том радиусе, и оттуда начали. Дала собаке понюхать наволочку и пустила на поиски следа.

Всегда пытаешься найти наиболее эффективный путь. Если это квартирная кража и преступники уходили через окно и мы знаем это точно, то я лучше собаку от окна пущу, нежели из квартиры.

— В каких случаях привлекается служебная собака?

— Служебная собака привлекается на тяжкие и особо тяжкие преступления: разбои, грабежи, убийства. Также на поиск людей, орудий преступления. Скажем, было ножевое ранение, нож куда-то выкинули и его надо найти. Ограбили эвакуаторщика. Собака дала направление и привела под камеры, следствие смогло с оперативниками найти и задержать человека.

Играют огромную роль погодные условия и время. Если что-то произошло 12–24 часа назад, собаку привлекать в городских условиях бессмысленно.



— Как строится ваш день?

— С собакой мы общаемся 24 на 7, живём вместе. Можем заниматься в любое время суток. Захотели, сделали следочек, походили рядом. Стараюсь после каждого выезда, когда собака отработала маршрут, проложить лёгкий свежий следочек, попросить знакомых, чтобы прошли. Для того, чтобы собака получила стопроцентное подтверждение: да, я молодец.

— А как вы балуете собаку?

— Мы стараемся не очень баловать, это все же наш партнёр, товарищ. Играем часто, отдыхаем вместе, выезжаем за город.

Я не могу собаку поощрять всегда, потому что не знаю с уверенностью, правильно она прошла маршрут или нет. А вдруг собака ошиблась, а я её поощрила. Что я получу? Я получу, что собака начнёт врать. А если собака прошла верно и я её не поощрила, смысл ей работать?

Крайне редко случаются реальные задержания. Поэтому у собак падает мотивация что-то искать. Приходится идти на ухищрения. Брать своего водителя и говорить — беги вокруг дома, положи миску с кормом или мячик спрячь. Собачка прошлась, поняла, что все правильно сделала. Не было поощрения на первом следе, где мы реально работали, она все равно получила своё и всегда будет хотеть работать.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться







— А свои личные домашние животные у вас есть?

— У меня четыре собаки и два кота. Американский питбультерьер — чисто домашняя, своя, для души. И три «немца» — это рабочие собаки. Волк-Меркурий — следовой пес, уже старенький, и мы готовимся к пенсии. Есть молодой, тоже кобель, Хаммер. Сейчас мы его готовим. Волк у нас уйдет с почётом на пенсию, останется у меня, радоваться жизни. И ещё одна собака, тоже «немец», сука. Кена, или Кегля, как муж её называет. Она у меня по взрывчаткам. Привлекается при проверке бесхозных предметов, иногда при обысках по уголовному делу, когда необходимо найти оружие.

— Как появилось имя Волк-Меркурий?

— Не могу сказать точно, почему именно Меркурий. Наверно, просто фамилия у него такая. Волк, «В» — первая буква помёта. Всех щенков этого помёта называли на «В». Волк стал моим напарником в пять лет, в 2017 году. До этого у него был другой проводник, но он ушёл на пенсию.

— Тяжело было срабатываться с Волком? Он, наверное, привык к предыдущему кинологу?

— Очень долго входила в его доверие. Он долго не доверял, смотрел так действительно волком. Но постепенно вошёл в семью. Очень любит играть, да и ласка, она творит чудеса, даже самого брутального монстра можно сделать ласковым и нежным для своей семьи.



У меня дочке 16 лет. Если куда-то уезжаю, оставляю всех своих собак. Она с ними поможет и погулять, и позаниматься.

— Почему вы решили стать кинологом?

— Кто-то мечтает полететь в космос, кто-то хочет стать врачом, я всегда хотела работать с животными, хотела носить погоны и служить Родине. Когда мне было 18 лет, я поступила на службу в милицию, 15 лет отработала в дежурной части Выборгского района в 19-м отделе и думала, что все-таки хочется мне быть кинологом. Но у меня сначала была учёба, потом семья, ребёнок родился. Я не могла уделять собаке столько времени, сколько хотела бы и сколько нужно. Поэтому пришлось свои амбиции и желания немного отодвинуть на второй план. В 2017 году я решила, что пора. Ребёнок вырос, муж меня поддержал. Не жалею, считаю, наоборот, что в кинологию в полиции должны приходить люди с опытом работы, которые уже поработали на земле.

— Почему это важно?

— Люди не понимают всей серьёзности данной профессии. Бывают и физические, и психологические трудности. Мы одни из первых приезжаем на место происшествия, видим кровь, слёзы, смерть. Не думаю, что каждый в 18 лет может сказать: «Да, это моё, этим хочу заниматься». Желания и амбиций много, приходят, потом разочаровываются. Им тяжело. А ты берешь собаку, привыкаешь к ней и потом понимаешь, что это не твоё. Мне кажется, лучше приходить в зрелом возрасте. Девочке в 18 лет неправильно выезжать на сложные случаи.



Всегда думаешь, за что можно зацепиться. Мысленно пытаешься абстрагироваться от эмоций, чтобы трезво мыслить. Кто-то это может, а кто-то нет.

— Наверное, и собака чувствует ваше настроение.

— Собаки очень чувствуют настроение. Поэтому я считаю, что если у тебя плохое настроение, то к собаке лучше не подходить и сегодня занятия тренировочные не проводить. Надо всегда делать все на позитиве, на хорошем настроении. Я беру собаку, все оставляю позади и получаю от своей работы удовольствие.

— Волк-Меркурий может отказаться выполнять задание?

— У меня не было таких проблем. Это больше, наверно, к сукам относится, чем к кобелям. С кобелями в этом плане проще. Это суки, как девочки, там гормоны какие-то, настроение плохое. Я сегодня не хочу, у меня печалька. С кобелями проще, говоришь, надо, значит, будем работать. Волк всегда на позитиве, всегда хочет и всегда выкладывается.

— Спасибо за интервью.

— Служу России.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

