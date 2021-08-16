Петербургский служебный пёс Волк-Меркурий награждён в Италии за спасение подростка от насильника

Впервые за 60 лет российская служебная собака удостоилась премии «Собачья верность». Уникальную награду получил пёс Волк-Меркурий из Петербурга за спасение 15-летней девочки от насильника. Торжественная церемония награждения проходила 16 августа на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи.
Немецкая овчарка Волк-Меркурий — воспитанник Центра кинологической службы главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе сеанса прямой видеосвязи между Сан-Рокко и Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо официально сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу и выразила восхищение их сложной и полезной работой, пишет РИА Новости.
История, за которую наградили петербургского пса, произошла в Ломоносове осенью 2020 года. Поиски пропавшей 15-летней девочки велись ночью, она вышла из дома вечером, а после пропала с радаров, телефон её был выключен. Волк-Меркурий привёл полицию в заброшенное здание, где её удерживал 36-летний мужчина.