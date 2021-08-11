В честь «Дня Д» Дворцовый мост разведут «по-довлатовски», а в центре поселят особого зверя

Юбилейный фестиваль в честь Сергея Довлатова «День Д» отметится тематическим разведением Дворцового моста и установкой нового памятника. В один из дней праздника, который продлится с 3 по 5 сентября, в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15–17, появится фигурка Глаши — любимого фокстерьера писателя. Скульптуру создал архитектор Вячеслав Бухаев. Именно он — автор памятника самому Сергею Довлатову, который был установлен в 2016 году на улице Рубинштейна.
Тематическая разводка Дворцового моста станет новой «серией» звукового шоу «Поющие мосты». Точная дата и время будут объявлены позже. Как 11 августа в разговоре с «Фонтанкой» пояснили организаторы, горожане услышат записи, на которых произведения Довлатова читают известные актёры, в частности Константин Хабенский и Максим Виторган. Возможно, на шоу прозвучит и голос самого Сергея Довлатова. 3 сентября 2021 года автору «Компромисса» исполнилось бы 80 лет.
О том, ради чего на этот раз стоит идти на «День Д», позже читайте в обзоре «Фонтанки».
Напомним, что в 2020 году десятки событий прошли как офлайн, так и онлайн. Темой прошлогоднего «довлатовского» фестиваля был выбран «бронзовый век» русской культуры — именно так Анна Ахматова называла время оттепели и творчества ленинградских писателей 1928–1941 годов рождения, от Виктора Конецкого до Иосифа Бродского.
Праздник впервые состоялся в Петербурге в 2016 году. С тех пор на нём с горожанами общаются друзья и современники самого Довлатова, писатели, журналисты читают лекции о культуре, историки и энтузиасты проводят экскурсии, а владельцы фокстерьеров — любимой породы собак Довлатова — устраивают парад со своими питомцами.