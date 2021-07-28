Умер экс-барабанщик Slipknot Джои Джордисон

Экс-барабанщик ню-метал группы Slipknot Джои Джордисон скончался в США 26 июля, сообщает Variety. Музыканту было 46 лет, причины смерти не называются. Похороны будут закрытыми. По словам представителей семьи Джордисона, он умер «мирно, во сне».



В сообщении родных сооснователя группы Slipknot говорится, что все, кто был с Джои, знали его мягкий характер, сообразительность, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой.

После смерти Джордисона сайт и страницы Slipknot в социальных сетях окрасились в черный цвет. Официальных комментариев представителей группы пока нет.

