Умер экс-барабанщик Slipknot Джои Джордисон

Экс-барабанщик ню-метал группы Slipknot Джои Джордисон скончался в США 26 июля, сообщает Variety. Музыканту было 46 лет, причины смерти не называются. Похороны будут закрытыми. По словам представителей семьи Джордисона, он умер «мирно, во сне».
В сообщении родных сооснователя группы Slipknot говорится, что все, кто был с Джои, знали его мягкий характер, сообразительность, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой.
После смерти Джордисона сайт и страницы Slipknot в социальных сетях окрасились в черный цвет. Официальных комментариев представителей группы пока нет.
Напомним, что в 2016 году у Джордисона диагностировали поперечный миелит — заболевание спинного мозга, ведущее к параличу конечностей. Он признавался, что не может играть на барабанах, так как не чувствует ноги. Тем не менее музыкант сумел победить болезнь.
Джордисон считался одним из самых техничных ударников в жанре метал. В 2013 году авторитетный журнал Classic Rock поставил сооснователя Slipknot на 13-е место в списке 50 лучших рок-барабанщиков всех времен. В этом же году музыкант покинул группу и основал сайд-проект под названием Scar the Martyrn.