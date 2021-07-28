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Умер экс-барабанщик Slipknot Джои Джордисон

Музыкант скончался в возрасте 46 лет. Причины смерти Джордисона не разглашаются.

Экс-барабанщик ню-метал группы Slipknot Джои Джордисон скончался в США 26 июля, сообщает Variety. Музыканту было 46 лет, причины смерти не называются. Похороны будут закрытыми. По словам представителей семьи Джордисона, он умер «мирно, во сне».

В сообщении родных сооснователя группы Slipknot говорится, что все, кто был с Джои, знали его мягкий характер, сообразительность, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой.

После смерти Джордисона сайт и страницы Slipknot в социальных сетях окрасились в черный цвет. Официальных комментариев представителей группы пока нет.

Напомним, что в 2016 году у Джордисона диагностировали поперечный миелит — заболевание спинного мозга, ведущее к параличу конечностей. Он признавался, что не может играть на барабанах, так как не чувствует ноги. Тем не менее музыкант сумел победить болезнь.

Джордисон считался одним из самых техничных ударников в жанре метал. В 2013 году авторитетный журнал Classic Rock поставил сооснователя Slipknot на 13-е место в списке 50 лучших рок-барабанщиков всех времен. В этом же году музыкант покинул группу и основал сайд-проект под названием Scar the Martyrn.

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