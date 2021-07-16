Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Знаменитая британская группа Iron Maiden, играющая хэви-метал, 15 июля выпустила клип на новую песню, которая стала первой за последние шесть лет. Поклонники коллектива уже пытаются по ней высмотреть очертания нового альбома.

Песня называется The Writing On The Wall («Надпись на стене»), она написана гитаристом коллектива Адрианом Смитом и вокалистом Брюсом Дикенсоном. Клип — анимационный. В начале ролика зритель видит флаер с надписью «Пир Валтасара» (Belshazzar's feast) — что отсылает к Ветхому Завету: согласно Писанию, во время пира у царя Валтасара на стене появилась надпись, предвещавшая его смерть.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В видео показан мир, умирающий от засухи и разрушений. Четыре мотоциклиста — всадники апокалипсиса — едут на пир среди обломков зданий и мостов современного мира. Токсичное вещество, вытекающее из брошенной в пустыне бочки, убивает все живое.

Под гигантским разрушенным трубопроводом, на котором написано известное изречение Sic transit gloria mundi («Так проходит слава земная»), движется группа людей, впереди них — американский президент в автомобиле с флагами, который тянет тощая кобыла, а рядом с ним идет космонавт на костылях. За машиной следуют слуги, несущие поднос с чаем — вот только чайник разбит, а порванная одежда людей открывает нижнее белье с британскими флагами. Параллельно с этой процессией движется еще одна — люди тянут на веревках гигантскую ракету, украшенную в виде китайского дракона. Ее венчает трон с политическим лидером, украшенный красными фонариками.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Лидеры государств съезжаются в похожий на столицу Мордора дворец, где идет праздник, а условный «верховный царь» подключен к аппарату, вытягивающему силу из заключенных в стеклянные колбы людей — мужчины и женщины. Всадники, возглавляемые предводителем, врываются во дворец, убивают лидеров, а людей спасают, увозя на машине с «числом зверя» на борту. Тот, кто их спас — новое воплощение Эдди, постоянного персонажа-талисмана группы, — дает паре яблоко: так сюжет вновь приводит к Ветхому Завету.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Последний на данный момент студийный альбом группы Iron Maiden — The Book of Souls — вышел в 2015 году. Он стал самым продолжительным в истории коллектива и единственным двойным: совокупная длительность его композиций составила 92 минуты 11 секунд. Предыдущий альбом группы The Final Frontier длился 76 минут 35 секунд.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





