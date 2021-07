Знаменитая британская группа Iron Maiden, играющая хэви-метал, 15 июля выпустила клип на новую песню, которая стала первой за последние шесть лет. Поклонники коллектива уже пытаются по ней высмотреть очертания нового альбома.



Песня называется The Writing On The Wall («Надпись на стене»), она написана гитаристом коллектива Адрианом Смитом и вокалистом Брюсом Дикенсоном. Клип — анимационный. В начале ролика зритель видит флаер с надписью «Пир Валтасара» (Belshazzar's feast) — что отсылает к Ветхому Завету: согласно Писанию, во время пира у царя Валтасара на стене появилась надпись, предвещавшая его смерть.