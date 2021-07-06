ФАС назвала условия для госрегулирования цен на продукты в России

Правительство может устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты, если они в течение 60 календарных дней подряд дорожают на 10 и более процентов, исключая сезонный фактор, объяснили 6 июля в Федеральной антимонопольной службе.



Как следует из сообщения ФАС, которое 6 июля цитирует РБК, эти условия могут выполняться как на территории отдельного субъекта, так и по всей стране. В ведомстве напомнили, что для стабилизации цен на социально значимые продукты также используются повышение ставок вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между участниками рынка, субсидирование производителей и меры антимонопольного регулирования.

