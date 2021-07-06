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ФАС назвала условия для госрегулирования цен на продукты в России

Правительство может устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты, если они в течение 60 календарных дней подряд дорожают на 10 и более процентов, исключая сезонный фактор, объяснили 6 июля в Федеральной антимонопольной службе.

Как следует из сообщения ФАС, которое 6 июля цитирует РБК, эти условия могут выполняться как на территории отдельного субъекта, так и по всей стране. В ведомстве напомнили, что для стабилизации цен на социально значимые продукты также используются повышение ставок вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между участниками рынка, субсидирование производителей и меры антимонопольного регулирования.

Список социально значимых продуктов первой необходимости утвержден постановлением правительства от 15 июля 2010 года. В него входят говядина, свинина, курица, хлеб, молоко, подсолнечное масло, сахарный песок, куриные яйца, картофель, морковь и другое продовольствие.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему в магазинах эквадорские бананы стоят дороже отечественных моркови и картофеля. Он увидел в этом мировую тенденцию, которая складывается из многих причин. Говоря о росте цен на картофель и морковь в России, в качестве одной из причин он назвал неурожай.

Первую волну роста цен на продукты в России заметили в декабре 2020 года. Тогда Путина возмутило экстремальное подорожание сахара и подсолнечного масла, он потребовал от правительства принять меры по стабилизации цен. Оно избрало для этого административные механизмы, заключив с ретейлерами и производителями соглашения о регулировании цен на эти продукты. Они временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. Несмотря на это, в конце марта 2021 года договоренности по «заморозке» цен на сахар продлили до конца мая, а на подсолнечное масло — до октября. Чтобы компенсировать потери участникам соглашений, правительство выделило им 9 млрд субсидий.

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Комментарии (1)

zorkii
картофель подорожал с 2019 года на 300 процентов, ФАС даже не увидело что цены растут, в среднем цены поднимались на 8 процентов каждый месяц
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