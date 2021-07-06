ФАС назвала условия для госрегулирования цен на продукты в России

Правительство может устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты, если они в течение 60 календарных дней подряд дорожают на 10 и более процентов, исключая сезонный фактор, объяснили 6 июля в Федеральной антимонопольной службе.
Как следует из сообщения ФАС, которое 6 июля цитирует РБК, эти условия могут выполняться как на территории отдельного субъекта, так и по всей стране. В ведомстве напомнили, что для стабилизации цен на социально значимые продукты также используются повышение ставок вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между участниками рынка, субсидирование производителей и меры антимонопольного регулирования.
Список социально значимых продуктов первой необходимости утвержден постановлением правительства от 15 июля 2010 года. В него входят говядина, свинина, курица, хлеб, молоко, подсолнечное масло, сахарный песок, куриные яйца, картофель, морковь и другое продовольствие.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему в магазинах эквадорские бананы стоят дороже отечественных моркови и картофеля. Он увидел в этом мировую тенденцию, которая складывается из многих причин. Говоря о росте цен на картофель и морковь в России, в качестве одной из причин он назвал неурожай.