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«Всемирная тенденция». Путин ответил на вопрос о росте цен на продукты

Среди причин роста цен президент назвал неурожай

Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет, и Россию это коснулось в том числе.

Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на прямой линии 30 июня в ответ на видеообращение Валентины, которая записала его из продуктового магазина, показав президенту цены.

Женщина попросила ответить Путина, почему в магазинах бананы из Эквадора стоят в районе 70 рублей, а морковь из соседних областей — 110 рублей.

«Рост цен на продовольствие — это мировая тенденция. Причин много, не буду объяснять», — сказал он.

Одной из причин президент видит неурожай. Говоря о ценах на картофель и морковь, глава РФ отметил, что их завозят иногда также из-за границы. Путин добавил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России.

Самый большой рост цен на продукты в стране, по его словам, был зафиксирован летом прошлого года, и в начале 2021 года были приняты меры. Больше всего выросли цены на сахар и подсолнечное масло, утверждает президент.

«Меры принимаются, но не всегда своевременно», — заметил Путин.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию прямой линии, где рассказывает о главных событиях мероприятия.

По данным на 12:00, в рамках подготовки программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в адрес президента поступило почти 2 млн обращений от россиян. Задавать вопросы президенту можно до последних минут программы. Сделать это можно в приложении «Москва — Путину» (принимаются текстовые, голосовые и видеосообщения), с помощью СМС на номер 0–40–40 и по телефону 8 800 200–40–40.

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Комментарии (43)

dragvs
Дед несет очередной бред. В России неурожай уже видимо лет 10 идет, цены на продукты выше, чем в Европе. Не говоря уже про какую-нибудь Турцию, которая импортирует российское зерно и мы туда же катаемся по all-inclusive чтобы поесть от пуза - не смешно ли?
Danik
В Кремлевской Пятерочке стабильные цены. А в остальном всё хорошо!
zoera
Вопросов к этому гаранту уже никаких быть не может.
Только на пенсию...
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