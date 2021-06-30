«Всемирная тенденция». Путин ответил на вопрос о росте цен на продукты

Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на прямой линии 30 июня в ответ на видеообращение Валентины, которая записала его из продуктового магазина, показав президенту цены.
Женщина попросила ответить Путина, почему в магазинах бананы из Эквадора стоят в районе 70 рублей, а морковь из соседних областей — 110 рублей.
«Рост цен на продовольствие — это мировая тенденция. Причин много, не буду объяснять», — сказал он.
Одной из причин президент видит неурожай. Говоря о ценах на картофель и морковь, глава РФ отметил, что их завозят иногда также из-за границы. Путин добавил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России.
Самый большой рост цен на продукты в стране, по его словам, был зафиксирован летом прошлого года, и в начале 2021 года были приняты меры. Больше всего выросли цены на сахар и подсолнечное масло, утверждает президент.
«Меры принимаются, но не всегда своевременно», — заметил Путин.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию прямой линии, где рассказывает о главных событиях мероприятия.