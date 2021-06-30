«Всемирная тенденция». Путин ответил на вопрос о росте цен на продукты

Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на прямой линии 30 июня в ответ на видеообращение Валентины, которая записала его из продуктового магазина, показав президенту цены.



Женщина попросила ответить Путина, почему в магазинах бананы из Эквадора стоят в районе 70 рублей, а морковь из соседних областей — 110 рублей.



«Рост цен на продовольствие — это мировая тенденция. Причин много, не буду объяснять», — сказал он.



Одной из причин президент видит неурожай. Говоря о ценах на картофель и морковь, глава РФ отметил, что их завозят иногда также из-за границы. Путин добавил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России.

