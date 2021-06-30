На что жалуются президенту? Владимир Путин ответит на вопросы россиян

Полноценную прямую линию Владимира Путина с народом мы ждали два года. В прошлом году из-за коронавируса встречу с президентом отложили, зато сегодня Путин выделил несколько часов, чтобы поговорить с россиянами о том, что их волнует. Вместе с президентом на связи губернаторы, министры, руководители профильных ведомств. Так что ждем полных ответов на действительно важные и острые вопросы людей.



Следите вместе с нами за тем, как проходит прямая линия.

