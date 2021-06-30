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На что жалуются президенту? Владимир Путин ответит на вопросы россиян

Онлайн-трансляция прямой линии

Полноценную прямую линию Владимира Путина с народом мы ждали два года. В прошлом году из-за коронавируса встречу с президентом отложили, зато сегодня Путин выделил несколько часов, чтобы поговорить с россиянами о том, что их волнует. Вместе с президентом на связи губернаторы, министры, руководители профильных ведомств. Так что ждем полных ответов на действительно важные и острые вопросы людей.

Следите вместе с нами за тем, как проходит прямая линия.

Автор: Сеть городских порталов

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Рядом с Путиным на столе та же кружка, что была на пресс-конференции в конце прошлого года. Тогда же президента спросили, что он пьет?

— Завар сибирских трав, ответил Путин.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Ведущая говорит, что за прямую линию удается ответить на 70–80 вопросов, а что с остальными?

— В 2019 году, когда прямая линия была в полном формате, поступило больше миллиона вопросов, — вспоминает Путин. — Хочу вас заверить, мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Президент говорит, что по некоторым вопросам из прошлых эфиров работа ведется до сих пор.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Путин зашел в студию, здоровается с ведущими.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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1 998 000 вопросов пришло на прямую линию. Посмотрим, сколько из них сегодня будут с ответами.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Прямая линия немного задерживается, но мы ждем, верим, что всё скоро начнется.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Меньше пяти минут остается до начала прямой линии. Говорят, что Путин уже в ЦМТ. Мы тоже готовы рассказывать вам самое интересное.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Тем временем пришла федеральная сводка по коронавирусу: за последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая (с начала пандемии зафиксировано 5 514 599 случаев коронавируса). Выписаны 16 356 человек (общее число выздоровевших — 5 000 393). Новый антирекорд по смертям от ковида: 669 человек за сутки, всего же умерло 135 214 человек.

Болеют в настоящее время 378 992 человека.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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По данным на 11:00 мск, Путину поступило 1 624 677 вопросов.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Кстати, задавать вопросы Путину можно до последних минут прямой линии. Напомним, сделать это можно в приложении «Москва — Путину» (принимаются текстовые, голосовые и видеосообщения), с помощью СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8 800 200-40-40.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Главная тема вопросов — это коронавирус и вакцинация. Люди жалуются на очереди на прививку и не знают, какую вакцину выбрать. Интересуют жилищные вопросы, программа переселения из аварийного жилья, ипотека и ремонт. Блок вопросов — о детских пособиях и росте цен на продукты.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Прямая линия с Владимиром Путиным начнется через полчаса.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Если сложить все прямые линии, Путин пробыл в эфире больше 61 часа. Самая короткая передача была в 2001 году — 2 часа 20 минут. Самая длинная в 2013 году — 4 часа 47 минут.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Будете смотреть прямую линию?

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Вместе с Путиным на прямой линии будут сидеть телеведущие Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Интересный факт: до 2012 года прямая линия проходила в декабре, а с 2013-го ее перенесли на более теплое время года, чтобы во время прямых включений из регионов люди не мёрзли.

Вот кадр с прямой линии 2010 года, село Аксёново-Зиловское Забайкальского края. Ведущий говорит, что последние дни температура опускалась до -48 градусов, поэтому желающие поговорить с Путиным собрались в здании ж/д вокзала.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Настало время опросов.

Вы хоть раз задавали вопрос Путину на прямой линии?

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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На сайте «Москва — Путину» публикуются вопросы от россиян.

Ирина Комосская из Кемерово признается, что на отдых с детьми в Крыму приходится копить несколько лет и просит президента снизить стоимость перелетов.

— В 2021 году правительство изменило условия назначения пособия детям от 3 до 7 лет. В частности, добавлено правило нулевого дохода. Из-за этого правила подавляющее большинство лишилось права на пособие ввиду того, что в 2020-м мало кто работал, многих уволили. И вообще с детьми такого возраста на работу не хотят брать. А в сёлах и деревнях работы нет вообще. Пожалуйста, уберите это правило, — пишет Елена Кисель из Томска.

— Почему льготная ипотека для многодетных предоставляется только тем семьям, которые стали такими с 2018 года? А что же остальные многодетные семьи, которых больше, чем «новых»? По-моему, это несправедливо, — говорит Алексей Самарин из Нижегородской области.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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С 2018 года вместе с президентом на прямой линии сидят губернаторы, депутаты, министры и руководители профильных ведомств. В любой момент Путин может подключать чиновников для выяснения обстоятельств и решения каких-то проблем. Например, в 2019 году губернатору Красноярского края Александру Уссу пришлось отвечать, почему в новом районе Красноярска нет ни школы, ни парка. А его тюменскому коллеге Александру Моору — о проблеме водоснабжения поселка Каскара.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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По данным на 10:00 мск, жители страны прислали больше 1,5 млн вопросов.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года и с тех пор проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2020-го. Путин участвовал в передачах 17 раз: 14 — в должности главы государства и 3 — как председатель правительства.

Наши коллеги из ТАСС посчитали, сколько вопросов задавали Путину в разные годы. Меньше всего вопросов — 400 тысяч — президент получил в 2001 году. Больше всего — 3,25 миллиона — в 2017 году. За 17 эфиров глава государства ответил на 1233 вопроса.

Полина Авдошина / Сеть городских порталов
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Из-за коронавируса прямая линия пройдет без гостей в студии. Вопросы президенту можно задавать дистанционно через приложение «Москва — Путину». Через него же, возможно, получится выйти на видеосвязь со студией во время прямого эфира.

Вопросы также принимаются с помощью СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8 800 200-40-40.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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Привет, друзья! Начинаем онлайн с 18-й прямой линии президента России Владимира Путина. Она начнется в 12 часов по Москве, федеральные каналы заложили три часа эфирного времени. Но мы-то знаем, что Владимир Владимирович может и дольше.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдут
Эта женщина рассказала президенту, что в школу, где она работает, завезли новое оборудование, но большую часть вынуждены хранить в кладовке — в школе нет охраны, учителя боятся, что технику украдутФото: Прямая линия с Владимиром Путиным, 2010 год / YouTube.com
Полина Авдошина / Сеть городских порталов

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