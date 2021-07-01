«Начинает выдыхаться». Российские власти оценили рост инфляции в стране

На следующей неделе Минэкономразвития представит промежуточный макропрогноз, в котором повысит действующие прогнозы по инфляции на 2021 год (в настоящий момент она составляет 4,3%) и прогноз по росту ВВП на текущий год (сейчас 2,9%). Об этом со ссылкой на главу ведомства — Максима Решетникова 1 июля сообщает «Интерфакс».



Глава Минэкономразвития отметил, что в июне инфляция в стране замедлится примерно до 0,65% с 0,74% в мае.



«Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. И то что сейчас уже есть — мы рассчитываем, что в июле будет последний негатив. Мы по-прежнему рассчитываем на дефляцию в августе», — заявил Решетников, подчеркнув при этом, что прогноз по инфляции на 2021 год будет пересмотрен «вверх».

