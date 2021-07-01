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«Начинает выдыхаться». Российские власти оценили рост инфляции в стране

Минэкономразвития представит новый промежуточный макропрогноз по инфляции в РФ

На следующей неделе Минэкономразвития представит промежуточный макропрогноз, в котором повысит действующие прогнозы по инфляции на 2021 год (в настоящий момент она составляет 4,3%) и прогноз по росту ВВП на текущий год (сейчас 2,9%). Об этом со ссылкой на главу ведомства — Максима Решетникова 1 июля сообщает «Интерфакс».

Глава Минэкономразвития отметил, что в июне инфляция в стране замедлится примерно до 0,65% с 0,74% в мае.

«Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. И то что сейчас уже есть — мы рассчитываем, что в июле будет последний негатив. Мы по-прежнему рассчитываем на дефляцию в августе», — заявил Решетников, подчеркнув при этом, что прогноз по инфляции на 2021 год будет пересмотрен «вверх».

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на Росстат писала, что недельная инфляция в России резко ускорилась в конце июня. Больше всего подорожали морковь и картофель.

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Комментарии (6)

Pilat
Сегодня для интереса достал накладную по стройматериалу за 19-ый год и сравнил с нынешними......на 400%.
Нормальная такая инфляция.....
к примеру плита OSB-3 стоила 560 руб....сегодня 2380 руб.
McGillavry
Инфляция, подгоняемая единственно и исключительно зашкаливающей торгашеской жадностью, не утихнет даже тогда, когда народ просто вымрет от голода.
266081655
Ага, у народа уже денег на продукты не хватает... Куда уж там ещё цены накручивать.....
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