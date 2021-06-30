Недельная инфляция в России резко ускорилась в конце июня. Больше всего подорожали морковь и картофель

Инфляция в России с 22 по 28 июня резко ускорилась до 0,23% после того, как две недели подряд составляла по 0,12%. Об этом 30 июня сообщает Росстат.



В ведомстве считают, что основными причинами роста показателя являются учет влияния цен товаров, не включённых в еженедельный мониторинг средних цен, и рост цен на товары, составляющие большую долю потребительских расходов населения, неделей ранее показавшие нулевые или близкие к ним темпы роста.



«Каждую неделю Росстат оценивает изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг. Один раз в месяц — на 556 товаров и услуг. Тем не менее даже в еженедельном режиме учитывается влияние всего набора товаров и услуг. В случае когда отмечается изменение темпов роста цен на товары и услуги, не входящие в 106 еженедельно отслеживаемых, Росстат досчитывает их влияние на базовую оценку индекса», — объясняют в ведомстве.



Так, на неделе с 22 по 28 июня сотрудники Росстата учли последствия роста цен, в том числе на стройматериалы, железнодорожные билеты и зарубежный туризм. Также на оценку недельного индекса повлиял рост цен на товары, общая доля которых в структуре расходов потребителей составила 13,9%. В частности, за неделю электропылесосы подорожали на 1,36%, спички — на 0,6%, подгузники — на 0,47%.



Среди продовольственных товаров больше всего подорожали морковь (+7,7%), картофель (+3,4%), капуста (+2,8%). Также цены на шоколадные конфеты, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель выросли на 0,5%, на свинину и баранину — на 0,3%. Куриные яйца, наоборот, подешевели — на 1,8%, помидоры — на 3,1%, огурцы — на 6,8%.



Кроме того, цена проживания в мотеле или гостинице с одной звездой выросла на 2,2%, с двумя — на 2%. Проживание в гостиницах с тремя звездами подешевело на 1,3%, с четырьмя и пятью — на 4,1%.



Инфляция с конца июня составила 0,63%, с начала года — 4,13%, что выше цели Центрального банка РФ по инфляции на весь год на уровне 4%.



Президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня объяснил, почему в магазинах эквадорские бананы стоят дороже отечественных моркови и картофеля. Он увидел в этом мировую тенденцию, которая складывается из многих причин. Говоря о росте цен на картофель и морковь в России, в качестве одной из причин он назвал неурожай. Президент добавил, что годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%, вернуть ее к целевым 4% в этом году вряд ли удастся.

