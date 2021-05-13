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В правительстве назвали продукты, цены на которые требуют «особого внимания»

Кабинет министров РФ объявил о стабилизации цен на продукты

Ситуация со стоимостью продуктов в России стабилизируется, однако некоторые товары требуют особого внимания.

«Особого внимания все ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар», — цитирует 13 мая заявление пресс-службы кабмина РИА Новости.

При этом за год, по состоянию на 4 мая, рост цен показал замедление на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте.

Власти внедряют экономические инструменты регулирования, которые включают, например, льготные кредиты производителям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ежегодном отчете о работе правительства вчера, 12 мая, назвал жадность одной из причин роста цена на продукты.

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Комментарии (8)

Mazzzz
С продуктами разобрались , жадность виновата . Что со стройматериалами делать будем ?
Агроном аэродрома
Требую особого контроля на на крапиву и лебеду!
Oleg_I
У вас вся экономика "требует особого внимания". Хватит позориться, уйдите в отставку.
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