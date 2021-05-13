В правительстве назвали продукты, цены на которые требуют «особого внимания»

Ситуация со стоимостью продуктов в России стабилизируется, однако некоторые товары требуют особого внимания.
«Особого внимания все ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар», — цитирует 13 мая заявление пресс-службы кабмина РИА Новости.
При этом за год, по состоянию на 4 мая, рост цен показал замедление на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте.
Власти внедряют экономические инструменты регулирования, которые включают, например, льготные кредиты производителям.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ежегодном отчете о работе правительства вчера, 12 мая, назвал жадность одной из причин роста цена на продукты.