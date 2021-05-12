Мишустин назвал жадность одной из причин роста цен

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства рассказал о борьбе с ростом цен.



«Важно сказать об еще одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

По его словам, у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты» тех, кто «наживается на ажиотажном спросе».

Мишустин заверил, что власти применяют «гибкий подход», чтобы сдержать цены на продукты. Для ряда товаров были введены компенсационные механизмы. Мишустин рассказал, что, например, поддержали производителей муки и сахара.