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Мишустин назвал жадность одной из причин роста цен

Михаил Мишустин объяснил рост цен на продукты питания жадностью

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства рассказал о борьбе с ростом цен.

«Важно сказать об еще одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

По его словам, у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты» тех, кто «наживается на ажиотажном спросе».

Мишустин заверил, что власти применяют «гибкий подход», чтобы сдержать цены на продукты. Для ряда товаров были введены компенсационные механизмы. Мишустин рассказал, что, например, поддержали производителей муки и сахара.

Премьер отметил, что удалось избежать «взрывного роста цен».

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Комментарии (24)

hedgehog_
да-да. это уже было у классика
все нормально есть консенсус перспектива тоже есть но мешает перестройке то что люди просят есть.
Cashmare
кто как обзывается - тот так и называется (ц)
Seawolf
В цене бензина в РФ налоги, акцизы и т.п. составляют 70%. Остальное маржа продавцов. В США "налоговая" составляющая в цене бензина всего лишь 17%. Ну и кто у нас тут жадный?
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