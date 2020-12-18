Торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен на продукты. Потребителям это должно быть «фактически видно» в магазинах

Глава Минпромторга заявил, что властям удалось добиться соглашения со всеми федеральными сетями и десятками производителей.



«Российские торговые сети уже начали снижать розничные цены на сахар и подсолнечное масло после подписания соглашения», — цитирует 18 декабря заявление Дениса Мантурова ТАСС.

По его словам, изменения на ценниках «уже фактически видно», так как все федеральные и большинство региональных сетей подписали соглашение. К ним же присоседились и более 50 производителей.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал постановления о стоимости продуктов. В Министерстве сельского хозяйства уже констатировали стабилизацию цен на гречку, масло и сахар.