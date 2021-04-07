«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов», — говорится в сообщении.

Ожидается, что по заявленным ценам будет реализовано не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара. В кабмине уточнили: «Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара».

В марте правительство РФ сообщило о продлении соглашения с участниками рынка о стабилизации цен. По сахару-песку они будут действовать до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу — до 1 октября 2021 года.

Однако инфляция в России продолжает разгоняться. В марте она ускорилась до 5,79%. Куриное мясо за месяц подорожало на 7,2%, стоимость моркови выросла на 14,8%, картофеля — на 13,4%, свеклы — на 11,2%, а лука — на 7,5%.

Одновременно с этим меняются ставки «плавающей» таможенной пошлины на экспорт подсолнечного масла. Так, с 1 сентября она составит 70% от разницы между базовой ценой в 1 тыс. долл. и индикативной ценой минус 50 дол. за тонну. Кроме того, с 1 июля вырастет до 50% (но не менее 320 долл. за тонну) пошлина на экспорт подсолнечника.