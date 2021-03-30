Правительство РФ продлило срок действия соглашений о фиксированных ценах на сахар и растительное масло

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление о стабилизации цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года и на растительное масло до 1 октября 2021. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 30 марта.



Специальные договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и ретейлерами, фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.