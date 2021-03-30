Правительство РФ продлило срок действия соглашений о фиксированных ценах на сахар и растительное масло

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление о стабилизации цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года и на растительное масло до 1 октября 2021. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 30 марта.
Специальные договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и ретейлерами, фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.
Срок действия предыдущих соглашений истекал 1 апреля. Еще в начале марта этого года Минпромторг заявил, что не планирует продлевать договоренности, так как жесткое регулирование «ломает логистику и цепочки поставок продукции». При этом ряд небольших и средних торговых сетей столкнулись с трудностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. Поставщики стали отказывать в поставке или же повышать стоимость.
К концу месяца ФАС подготовила новый проект по продлению соглашений, контролирующих цены на подсолнечное масло и сахар в России.