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Правительство РФ продлило срок действия соглашений о фиксированных ценах на сахар и растительное масло

Правительство продолжит регулировать цены на сахар и растительное масло

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление о стабилизации цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года и на растительное масло до 1 октября 2021. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 30 марта.

Специальные договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и ретейлерами, фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Срок действия предыдущих соглашений истекал 1 апреля. Еще в начале марта этого года Минпромторг заявил, что не планирует продлевать договоренности, так как жесткое регулирование «ломает логистику и цепочки поставок продукции». При этом ряд небольших и средних торговых сетей столкнулись с трудностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. Поставщики стали отказывать в поставке или же повышать стоимость.

К концу месяца ФАС подготовила новый проект по продлению соглашений, контролирующих цены на подсолнечное масло и сахар в России.

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Комментарии (4)

Pravda178
Цены на остальные продукты тоже нужно снизить и заморозить и поднять уровень зарплаты!
Или населению питаться подножным кормом?!
То есть предлагается населению питаться исключительно подсолнечным маслом и сахаром или что? Цены на остальные продукты не растут? Как же бесит эта имитация деятельности!
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