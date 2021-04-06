Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79% после 5,67% в феврале 2021 года. Куриное мясо за месяц подорожало на 7,2%, хотя ранее ее производители собирались сдерживать рост цен.
Как следует из данных Росстата, опубликованных 6 апреля, больше всего в марте подорожали овощи: стоимость моркови выросла на 14,8%, картофеля — на 13,4%, свеклы — на 11,2%, а лука — на 7,5%. При этом цены на огурцы после пика в феврале обрушились на 25%, а помидоры стали дешевле на 7,4%. В то же время куриное мясо подорожало на 7,2%, яйца куриные — на 5,32%, баранина — на 5%.
Среди непродовольственных товаров подорожали стройматериалы, табачные изделия, бензин и телерадиотовары. Плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные выросли в цене на 4,4%, доски обрезные и металлочерепица — на 3,6%. Что касается услуг, по подсчетам Росстата, в марте поездки на отдых в ОАЭ стали дороже на 12,5%, а в Турцию — на 6%.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прокомментировали информацию о росте цен на куриные яйца, мясо птиц и овощи. В ведомстве сообщили, что проводят внеплановые проверки производителей этой продукции на предмет обоснованности повышения цен и наличия сговоров. Отдельно сотрудники ФАС проанализируют образование цен на яйца в крупнейших торговых сетях.
Ранее крупнейшие российские производители птицеводческой продукции договорились о сдерживании роста цен на мясо и яйца. Также правительство продлило договоренности с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло до июня и октября соответственно.