Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79% после 5,67% в феврале 2021 года. Куриное мясо за месяц подорожало на 7,2%, хотя ранее ее производители собирались сдерживать рост цен.



Как следует из данных Росстата, опубликованных 6 апреля, больше всего в марте подорожали овощи: стоимость моркови выросла на 14,8%, картофеля — на 13,4%, свеклы — на 11,2%, а лука — на 7,5%. При этом цены на огурцы после пика в феврале обрушились на 25%, а помидоры стали дешевле на 7,4%. В то же время куриное мясо подорожало на 7,2%, яйца куриные — на 5,32%, баранина — на 5%.