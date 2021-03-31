Украина запретила импорт российского масла, зерна и бумаги. Экспортёры РФ потеряют на этом до 155 млн долларов, но простым россиянам это на руку

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о запрете с 10 апреля ввоза на территорию страны ряда товаров из России, в том числе растительного масла, бумаги и зерна. Это может способствовать замедлению роста цен в России.



Постановление кабинета министров Украины датировано ещё 29 марта. В нем содержится перечень из 25 позиций товаров. Среди них, к примеру, кроме пшеницы, растительного масла и бумаги, — некоторые виды стальной проволоки, запчасти для весов и туалетная бумага.



Согласно данным российской таможни, на растительное масло пришлось в прошлом году примерно 22 миллиона долларов экспорта на Украину, на все злаки — чуть более 16 миллионов. Всех товаров из бумаги в минувшем году из России на Украину было вывезено на 117 миллионов долларов. Отдельно поименованной в постановлении украинского кабмина туалетной бумаги — на 4,5 миллиона долларов (4 тысячи тонн). Причины, по которой независимая Украина приняла решение защитить своих граждан от российской туалетной бумаги, не названо.