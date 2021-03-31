Украина запретила импорт российского масла, зерна и бумаги. Экспортёры РФ потеряют на этом до 155 млн долларов, но простым россиянам это на руку

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о запрете с 10 апреля ввоза на территорию страны ряда товаров из России, в том числе растительного масла, бумаги и зерна. Это может способствовать замедлению роста цен в России.
Постановление кабинета министров Украины датировано ещё 29 марта. В нем содержится перечень из 25 позиций товаров. Среди них, к примеру, кроме пшеницы, растительного масла и бумаги, — некоторые виды стальной проволоки, запчасти для весов и туалетная бумага.
Согласно данным российской таможни, на растительное масло пришлось в прошлом году примерно 22 миллиона долларов экспорта на Украину, на все злаки — чуть более 16 миллионов. Всех товаров из бумаги в минувшем году из России на Украину было вывезено на 117 миллионов долларов. Отдельно поименованной в постановлении украинского кабмина туалетной бумаги — на 4,5 миллиона долларов (4 тысячи тонн). Причины, по которой независимая Украина приняла решение защитить своих граждан от российской туалетной бумаги, не названо.
Вместе с тем российским гражданам мог бы сыграть на руку запрет на экспорт на Украину растительного масла. За последние месяцы в РФ цены на него пошли резко вверх, достигнув исторических рекордов в статистике наблюдений. При этом данные таможни показывают, что в прошлом году резко вырос экспорт масла за границу — сразу на треть, до 2,8 миллиарда долларов. Интерес к экспорту отечественных производителей подстёгивает общемировой тренд роста цен на растительное масло.
На этом фоне российские власти предпринимают беспрецедентные меры по сдерживанию цен на ряд товаров, в том числе на подсолнечное масло. Заключённые в декабре прошлого года соглашения с основными торговыми сетями на этой неделе были пролонгированы. Действие постановления правительства о стабилизации цен на масло продлено до октября 2021 года. Согласно ему, специальные договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и ретейлерами, фиксируют стоимость 1 литра масла на уровне 95 рублей для оптовиков и 110 рублей — для конечных потребителей. Однако закупочные цены уже подскочили на
В такой ситуации сдерживание экспорта на Украину растительного масла может стать заметным вкладом в процесс сдерживания цен, стимулируя производителей больше продавать его на внутреннем рынке, ликвидируя дефицит и сбивая закупочную стоимость.