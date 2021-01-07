В конце 2020 года мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума, но остались на четверть ниже, чем в 2011 году

В числе лидеров роста и растительные масла. В целом они подорожали по году на 4,7%, основной удар пришелся на соевое масло, которое в результате забастовок в Аргентине вырослов в цене сразу на 19,1%.

Согласно исследованию, по итогам года индекс цен на продовольствие оказался на 6,6% выше, чем в 2019 году. Наибольший прирост в конце года пришелся на рис (+8,6%), кукурузу (7,6%) и пшеницу (5,6%). Причины роста — в неблагоприятных погодных условиях и видах на урожай в Северной и Южной Америке, а также в России.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 7 января опубликовала отчет о росте цен на продовольствие во всем мире.

Молочные продукты дорожали семь месяцев подряд и в декабре подскочили сразу на 3,2% к уровню ноября. Однако в целом по году, несмотря на резкий рост внутреннего спроса в Западной Европе, молочные продукты по итогам года все же оказались на 1,1% дешевле, чем год назад.



В целом по году подешевело и мясо — сразу на 4,5% в сравнении с 2019-м. Правда, в декабре оно подорожало месяц к месяцу на 1,7%. Причины тому — рост потребления на Ближнем Востоке, а также вспышки птичьего гриппа в Европе.



Рост импорта сахара в Китай обусловил общее его подорожание по итогам года на 1,1%. Также выросло потребление сахара-рафинада в пищевой промышленности Индонезии.



В целом продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН не связывает изменения цен на продовольствие с эпидемией коронавируса и отмечает, что в 2011 году, когда был зафиксирован исторический максимум цен на продовольствие по всем миру, они были на 25% выше, чем сегодня.



Резкий рост цен на продукты, в том числе на растительное масло и сахар, возмутил в декабре президента России Владимира Путина. Виновными в этом были назначены нерасторопные профильные ведомства в правительстве, а также якобы жадные перекупщики и торговые сети. После грозных окриков сверху ретейлеры подписали с правительством соглашение о фиксации цен на масло и сахар, а Госдума приняла закон, позволяющий правительству устанавливать предельные цены на продукты.

