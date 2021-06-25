Картошка и морковь дороже фруктов: почему растут цены на продукты и кто в этом виноват

Год назад на сто рублей можно было купить до трех килограммов моркови Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться







За многие годы как-то сложилось, что картошка или морковь — самые дешевые из овощей, но если прямо сейчас зайти в магазин, то может оказаться, что они дороже фруктов. Так критично пока не во всех регионах, но даже в среднем по стране цены на эти продукты с начала года выросли как минимум вполовину, а в отдельных городах — и в несколько раз. Особо отличилась морковь в Екатеринбурге и Челябинске — теперь она там продается по цене огурцов, а в Волгограде ее стоимость выросла в три раза — до 130–150 рублей за килограмм.



Мы разобрались, что происходит с ценами на овощи и когда они вернутся в норму.



Морковь дороже огурцов Продовольственная инфляция в мае 2021 года превысила 7% — это, по словам экономистов, максимум за последние пять лет. На десятки процентов подорожали продукты, которые есть в корзине у каждого россиянина: картофель, морковь, мука, хлеб, макароны.

В 2021 году рост цен на социально значимые продукты в несколько раз обогнал инфляцию Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







В Минсельхозе говорят, что такое повышение типично для летнего сезона, а снижение цен придет вместе с новым урожаем.

— Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая. Активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона, — комментировали в ведомстве ранее.

Отчасти слова Минсельхоза подтверждаются снижением цен на огурцы и помидоры, которые с начала года стали дешевле на 6,51% и 20,37% соответственно. Но с точки зрения экономики всё намного сложнее, и обычной сезонностью объяснить такой рост нельзя. Тем более что в 2020 году цены на овощи за аналогичные периоды были ниже. По данным Картофельного союза, только в Московской области в мае 2020 года килограмм свеклы стоил 11–12 рублей, а в начале июня 2021 года — в среднем 60 рублей, картофель вырос в цене с 16–17 до 27 рублей. Схожие цифры у Росстата: цена на килограмм картофеля выросла с 22,2 до 30,9 рубля.

В магазинах рост цен комментируют увеличением закупочной стоимости Арина Будзиевская / 74.RU Поделиться Поделиться







Из-за чего выросли цены: шесть причин Экономисты и производители выделяют несколько причин роста цен, первая — самая очевидная — это инфляция. Причем не только в России, но и во всем мире. — Цены на продовольствие сейчас растут во всем мире, потому что страны запустили печатный станок в борьбе против пандемии и для спасения людей и экономики. А когда деньги становятся дешевыми — это называется инфляция, — объясняет экономист Георгий Остапкович. — Ведь инфляция — это не рост цен, а снижение стоимости денег. Так вот, высыпалась огромная масса денег, которые оцениваются в 10–11 триллионов долларов. Деньги стали дешевыми, и все предприниматели повышают свои цены, поэтому уровень цен растет везде. Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Вторая причина — ослабевший рубль. В начале 2020 года доллар стоил 60 рублей, а уже в конце — 77 рублей. При этом некоторое сельскохозяйственное оборудование импортное, и цены на него естественно выросли. В итоге производители отбивают подорожание увеличением стоимости своего товара.



Третья причина — низкая конкуренция между производителями.

— Сокращаются крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства, малые формы, но растут монополисты, то есть агрохолдинги. Они могут ставить любую цену на свою продукцию. На выходе тоже стоят монополисты-сетевики, — рассуждает Остапкович. — У нас доля сетей около 40% в общем объеме товарооборота овощей и вообще продуктов питания. То есть на входе и на выходе стоят монополисты, а посередине — огромное оптовое звено, которое тоже формирует свою повышенную цену. Плюс мы же не Бельгия, не Люксембург и не Монако, нам нужно перевозить продукцию. Из Ставрополя на Камчатку вы будете гнать продукцию полторы-две недели на поезде, для этого также нужны холодильники — тут появляется еще груда посредников. Вот и поехала цена.

Производители списывают рост цен на плохой урожай 2020 года: овощей из «борщевого набора» собрали на 10% меньше из-за погоды — сначала была засуха, а потом дожди. Поэтому большинство овощей сейчас либо прошлогодние, либо импортные — более дорогие. Непогода повлияла и на качество урожая: та же картошка выросла мельче, чем привыкли закупать торговые сети. В итоге хороший, но мелкий картофель приходится отдавать на переработку.

— К росту цен вели обстоятельства прошлого года — пандемия и ее последствия, а также погодные условия. Была отложена вегетация, и урожайность вышла ниже задуманной, — говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

«А сейчас идет рост потребления, люди стали покупать больше овощей — в итоге возник дефицит качественной продукции». Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза

Еще одна причина — дефицит рабочей силы: во многих сельскохозяйственных регионах трудились мигранты, которые испарились с закрытием границ.

— Там, где требовался ручной труд, приезжали сезонные рабочие, которые занимались сбором и предпродажной подготовкой. Поэтому сейчас есть дефицит рабочей силы. В первую очередь он связан с мигрантами. А второй момент — это, естественно, люди болеют, уходят, мы вынуждены собирать бригады, чтобы люди между собой не соприкасались. Это тоже затратно в части большего количества людей, и это фактор, повышающий себестоимость, — рассказывает Татьяна Губина. И, наконец, последняя причина: удобрения подорожали на 60%. В правительстве заверили, что ситуация с удобрениями под контролем, и поручили Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения по стабилизации цен. Но дальше этого дело пока не ушло.

Где самые дорогие продукты

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что сильнее всего базовые продукты подорожали в Пензенской области — на 21,1% (по данным на конец апреля 2021 года), в Рязанской области — 20,82%, и Северной Осетии — на 20,81%. В десятке находится Нижегородская область — цены выросли на 19,4%. Рост цен на социально значимые продукты в этих регионах, отмечают эксперты, в три раза превысил местную инфляцию. Неравномерный рост объясняется эффектом «низкой базы» — в этих субъектах цены на продукты были немного ниже среднероссийских. Когда цены стали увеличиваться по всей стране, регионам досталось сполна.

Больше всего цены на базовые продукты выросли в бедных регионах, где прежде были ниже среднероссийских Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Подобные скачки цен больше всего бьют по самым бедным россиянам — их, по данным Росстата, сейчас около 20 миллионов человек. Значительная часть бюджета таких людей уходит на социально значимые продукты, и даже если те дорожают, люди не могут отказаться от покупок. Экономисты называют такую ситуацию «ловушкой нищеты».

Помогло ли госрегулирование сдержать рост цен

В конце прошлого года, когда цены на социально значимые продукты выросли на десятки процентов, государство решило регулировать стоимость продуктов. Правительство заморозило цены на сахар (до 1 июня 2021 года) и на подсолнечное масло (до 1 октября 2021 года).

Такой подход экономисты критикуют до сих пор, так как это может привести к дефициту товаров.

— Регулирование цен на любые товары может продолжаться не больше двух-трех, максимум пяти месяцев. За это время надо разобраться, где идет накрутка цены, и принять меры, — считает экономист Георгий Остапкович. — Но если вы будете все цены регулировать, то сначала люди будут петь гимны, ведь цена будет одна. Но уже через пять-шесть месяцев сначала в отдельных регионах начнется дефицит товаров, потом этот дефицит повсеместно разойдется. И мы будем употреблять слоган времен дефицита товаров в период банкротства СССР: «Не больше двух в одни руки». Производителям будет невыгодно делать продукцию с фиксированной ценой. Рынок сам должен найти равновесие между спросом и предложением. В некоторых регионах, например в Ярославской области и в Красноярском крае, сахар действительно закончился, но массового дефицита по всей стране не было. Цены на сахар власти не регулируют уже месяц, никакого резкого подорожания за это время не произошло. Можно предположить, что причина высоких цен на сахар была найдена и уже устранена.

Цены на сахар в конце 2020 года выросли примерно на 60%, среди причин называют плохой урожай сахарной свеклы и пандемию Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Впрочем, нельзя сказать, что власти смогли полностью ограничить россиян от высоких цен на тот же сахар. Производители и в этой ситуации нашли способ возместить убытки от государственного регулирования: они стали повышать цены на оптовые продажи всех продуктов, где используются сахар и масло.

О регулировании цен на овощи в правительстве пока не говорят. Производители надеются, что ограничений не будет, и предлагают делать упор на адресную поддержку для малоимущих.

— Пока мы надеемся, что ценовых ограничений не будет, — говорит Татьяна Губина. — Ну и вообще, если говорить о компенсации стоимости для малоимущих, то это должна быть адресная поддержка. А заморозка поддерживает все категории граждан, которые порой и не нуждаются в поддержке. Им всё равно, сколько сахар стоил — 100 или 150 рублей.

Когда цены вернутся в норму, не знают ни экономисты, ни производители. Картофель уже начинают собирать, но это пока не массовый урожай. Поэтому отечественные овощи всё еще достаточно дорогие. Скорее всего, снижение цен начнется в середине августа. В этот момент в центральной России начнут собирать урожай, и цены на овощи будут самыми низкими по сезону.