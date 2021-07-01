Петербурженка требует через суд обеспечить её лекарством за 125 тысяч долларов

35-летняя Тимофеева руководствуется консилиумами врачей, который рекомендовал ей «Спинразу». Препарат зарегистрирован на территории РФ в 2019 году, одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Детей лекарством обеспечивают с помощью фонда «Круг добра», созданного по распоряжению президента Владимира Путина.

Исковое заявление Евгении Тимофеевой принял к производству Куйбышевский районный суд. Петербурженка требует комитет по здравоохранению обеспечить её препаратом «Спинраза». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы первого июля.

В инструкции к препарату говорится, что «опыт применения у пациентов старше 18 лет ограничен». Подобное дело в Петербурге будет рассматриваться впервые.

Спинраза — это первый в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Он останавливает прогрессирование заболевания, отмирание нейронов спинного мозга прекращается.

Ранее удалось закрыть сбор средств на лечение двухлетнего Кости Гепалова. Большую часть суммы для покупки самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» пожертвовал миллиардер Алишер Усманов.

Родители неоднократно обращалась в суд к петербургскому комитету здравоохранения с требованием обеспечить ребёнка препаратом. Семье отказывали, так как в европейской инструкции к лекарству говорится, что инъекцию необходимо проводить до достижения двух лет. Гепаловы апеллировали американским протоколом, который ориентируется не на возраст, а на вес.