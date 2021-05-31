Маленькому Косте из Петербурга подарили шанс на жизнь. Миллионы на самое дорогое лекарство в мире пожертвовал Алишер Усманов

Сбор средств на самое дорогое лекарство в мире для двухлетнего Кости Гепалова закончен. Большую часть необходимой суммы для покупки препарата «Золгенсма» пожертвовал миллиардер Алишер Усманов. Об этом «Фонтанке» рассказала мама мальчика Светлана 31 мая.



Основатель USM Holdings пожертвовал 115 миллионов рублей. Всего же удалось собрать 169 миллионов. Поспособствовала решению вопроса также компания «Удоканская медь», главным акционером которой является Усманов.



В России опыт введения препарата «Золгенсма» детям старше двух лет есть только в одной московской клинике. Гепаловы надеются, что их сыну удастся туда попасть. В случае отказа придётся обращаться за помощью к американским медикам.

