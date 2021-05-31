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Маленькому Косте из Петербурга подарили шанс на жизнь. Миллионы на самое дорогое лекарство в мире пожертвовал Алишер Усманов

Алишер Усманов пожертвовал миллионы на самое дорогое лекарство в мире для мальчика из Петербурга

Сбор средств на самое дорогое лекарство в мире для двухлетнего Кости Гепалова закончен. Большую часть необходимой суммы для покупки препарата «Золгенсма» пожертвовал миллиардер Алишер Усманов. Об этом «Фонтанке» рассказала мама мальчика Светлана 31 мая.

Основатель USM Holdings пожертвовал 115 миллионов рублей. Всего же удалось собрать 169 миллионов. Поспособствовала решению вопроса также компания «Удоканская медь», главным акционером которой является Усманов.

В России опыт введения препарата «Золгенсма» детям старше двух лет есть только в одной московской клинике. Гепаловы надеются, что их сыну удастся туда попасть. В случае отказа придётся обращаться за помощью к американским медикам.

Костя Гепалов родился в Чите. Местные врачи не смогли помочь пациенту с редким диагнозом. Семья переехала в Петербург, где участвовала в клинических испытаниях препарата на площадке Центра Алмазова.

У мальчика диагностирована спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. Это заболевание, при котором поврежден или вовсе отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов, в результате чего происходит постепенная атрофия мышц, но интеллект остаётся полностью сохранен. Родители возлагали надежду на препарат «Золгенсма», который был зарегистрирован в США в 2019 году. Это самое дорогое лекарство в мире (стоимость — более 160 миллионов рублей). Одной инъекции достаточно, чтобы восстановить поломанный ген.

Родители неоднократно обращалась в суд к петербургскому комитету здравоохранения с требованием обеспечить ребёнка препаратом. Семье отказывали, так как в европейской инструкции к лекарству говорится, что инъекцию необходимо проводить до достижения двух лет. Гепаловы апеллировали американским протоколом, который ориентируется не на возраст, а на вес.

Подробнее историю семьи читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

266058670
Капец, конечно, сколько это лекарство стоит, поздравляю вот от души с закрытым сбором.
blackcatwhitecat
И вот стоило упираться, таскаться по судам, вместо того, чтобы обратиться к благотворителям. Только время потеряли для ребенка...
265889887
Думаю, родители счастливы больше всех, терпения им, а Косте желаю отлично перенести укол и быстро пойти на поправку.
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