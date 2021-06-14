Вам не положено? 15 вопросов о том, как назначают пособия на детей от 3 до 7 лет

После того как в апреле изменились правила назначения пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, у читателей было много вопросов о деталях этого нового порядка: правиле нулевого дохода и множестве имущественных критериев. Уточнить неочевидные детали назначения пособий по новым правилам мы попросили Министерство труда и социальной политики.
Назначат ли пособие, если не было дохода во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет?
Да. По общему правилу, у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то белый доход (зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия), но из этого правила есть исключение — при наличии уважительных причин. Одна из таких причин как раз уход за ребенком до трех лет. Также к ним относятся уход за ребенком-инвалидом, учеба в очной форме, срочная служба (и 3 месяца после нее), пребывание в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения), продолжительное лечение (более 3 месяцев) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми.
Где взять справку об опеке над человеком старше 80 лет?
Уход за пенсионером старше 80 лет считается уважительной причиной для отсутствия трудового дохода, но он должен быть документально оформлен с назначением соответствующей выплаты. Сведения об этом соцзащита получит самостоятельно.
За сколько месяцев в году должен присутствовать доход, чтобы он не считался нулевым?
Не имеет значения. Если был хоть какой-то официальный доход, этого достаточно. Например, если родители заняты на сезонных работах.
Учитываются ли при назначении пособия средства на банковских картах?
По новым правилам, при принятии решения о назначении пособия или отказе в нем учитываются вклады: нуждающейся не признают семью с накоплениями на банковском счете, если годовой доход от процентов по вкладу выше одного прожиточного минимума. А вот с картами все неоднозначно и будет зависеть от решений региональных властей.
— В соответствии с постановлением правительства РФ, средства на банковских картах, движение средств по банковским счетам не учитываются в составе дохода семьи. При этом у регионов есть право в дополнение к федеральным устанавливать свои условия отказа в предоставлении выплаты, — объяснили в Минтруда. — В ряде регионов, например в Москве и Калининградской области, в качестве дополнительного условия это установлено.
Назначат ли пособие, если доход был выше прожиточного минимума, но снизился в последние полгода?
Когда соцслужба принимает решение о назначении пособия или отказе в нем, то она учитывает среднедушевой доход семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих четырем месяцам перед подачей заявления. То есть если доход снизился полгода назад, то в зачет пойдут два месяца пониженного дохода и десять месяцев прежнего дохода. Потом полученную сумму поделят на 12 (месяцев) и на количество членов семьи. Если сумма будет меньше прожиточного минимума и прочее имущество семьи соответствует всем остальным критериям, то пособие назначат.
Назначат ли пособие, если в прошлом году семья имела трудовые доходы, а теперь нет?
Да, учитывать будут доход за 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам перед подачей заявления.
Учитывается ли доход отца, если родители не женаты?
Если отец и мать не состоят в браке, учитывается только доход родителя, с которым проживает ребенок. Учитываются алименты — информация о них предоставляется либо заявителем, либо ФССП при наличии исполнительного производства.
Почему считают доход до вычета налога?
Это последствия особенностей расчета прожиточного минимума. Его высчитывают на основе медианного дохода (суммы, меньше которой зарабатывает половина населения) за предыдущий год, а сам медианный доход считают до вычета налогов. А потом и для других расчетов используют доходы для вычета налогов. Как объяснили в Минтруда, «для обеспечения однородности сопоставления величины прожиточного минимума и среднедушевого дохода».
Почему компенсацию за садик тоже считают в доход?
При расчете среднедушевого дохода не считаются единовременные выплаты, выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и выплаты до трех лет, которые семья получала на этого же ребенка. Все остальные компенсации, пенсии, пособия, стипендии, зарплаты и прочее учитывают.
Будут ли учитывать вторую квартиру, если в ней живет не моя семья, а дальние родственники?
Если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: в среднем по стране это не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме (в регионах цифры могут немного отличаться). Если больше, в пособии откажут. Кто там живет, неважно, важно только, кто собственник.
— Вопрос о фактическом использовании данного жилья не рассматривается в рамках назначения данной выплаты, — заявили в Минтруде.
Исключение — если имущество было получено в качестве соцподдержки. Если квартира или дом в единственном числе, то на метраж внимания не обращают.
Считают жилые квадратные метры квартиры или общие?
Как объяснили в Минтруда, чтобы получить сведения о недвижимости семьи, соцслужба запрашивает данные у Росреестра. А он предоставляет информацию именно об общей площади жилья.
Учитывают ли ветхое жилье?
Нет, если оно было в установленном порядке признано непригодным для проживания.
Назначат ли выплату, если у семьи есть машина и мотоцикл?
Сам по себе такой комплект имущества не является причиной для отказа в назначении ежемесячной выплаты. В выплате могут отказать, если мощность двигателя — 250 лошадиных сил и более, а сам автомобиль при этом моложе пяти лет. Исключение одно — если в семье не меньше четырех детей, а в автомобиле больше пяти мест.
Откажут ли в пособии, если у семьи две машины, но одной из них больше 20 лет?
Откажут, в данном случае возраст авто ни на что не влияет, две машины — это отказ.
— Исключение составляют многодетные семьи, семьи, в составе которых есть инвалид, а также семьи, которым автотранспортное средство было выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки. Для них решение об отказе в назначении выплаты принимается в случае наличия в семье трех и более автотранспортных средств, — уточнили в Минтруда.
Учитывается ли при оценке обеспеченности имущество, арестованное судебными приставами?
Да, арестованное имущество до момента его реализации считается принадлежащим прежнему владельцу.