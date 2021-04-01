С 1 июня 2020 года семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума для детей (ПМдет) на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше 1 регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Средний размер пособия по стране — 5,5 тыс. рублей.
В 2021 году размер выплаты будут рассчитывать по-другому — в зависимости от доходов семьи:
- 50% ПМдет — базовый размер;
- 75% ПМдет, если при выплате в размере 50% ПМдет среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума, то есть семья не выходит из бедности;
- 100% ПМдет, если при выплате в 75% ПМдет семья не выходит из бедности.
Такая форма господдержки с 1 апреля будет учитывать наличие в семье студентов-очников до 23 лет, детей под опекой и детей-инвалидов.
В 2021 году в федеральные правила предоставления выплат вносится норма о том, что размер пособия с наступлением нового календарного года увеличивается по факту изменения размера прожиточного минимума. В ряде регионов вместе с требованиями к доходам были введены дополнительные критерии оценки нуждаемости. При этом семья может владеть небольшой квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно.
При обращении за выплатой она устанавливается сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком возраста 8 лет. Если семья обратилась в течение 6 месяцев с момента достижения 3-летнего возраста, то пособие начисляется с 3 лет. Если позже — с даты обращения.
Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты. То есть если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. При назначении пособия будет действовать «правило нулевого дохода».
Подробности читайте в разъясняющих документах Минтруда.