С 1 июня 2020 года семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума для детей (ПМдет) на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше 1 регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Средний размер пособия по стране — 5,5 тыс. рублей.

В 2021 году размер выплаты будут рассчитывать по-другому — в зависимости от доходов семьи:

50% ПМдет — базовый размер;

75% ПМдет, если при выплате в размере 50% ПМдет среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума, то есть семья не выходит из бедности;

100% ПМдет, если при выплате в 75% ПМдет семья не выходит из бедности.

Такая форма господдержки с 1 апреля будет учитывать наличие в семье студентов-очников до 23 лет, детей под опекой и детей-инвалидов.