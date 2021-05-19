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В больнице Екатеринбурга скончался мужчина, зарезавший в сквере трех человек

Мужчина, который смертельно ранил трех человек в Екатеринбурге, скончался в больнице 19 мая. При его задержании сотрудники полиции применили табельное оружие.

«Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий», — пояснили E1.ru в пресс-службе регионального СК.

По данным СК, конфликт в сквере имени Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала случился на почве распития алкогольных напитков. На место происшествия прибыли полицейские и попытались задержать подозреваемого, однако мужчина напал на них. Полицейские сделали предупредительный выстрел и открыли огонь на поражение.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Комментарии (3)

nuga
Минус 4 человека в смертную стату,как с куста ,жизни падают.И при чем тут страшный ковид,если и без него убиваемся,как на войне? Недаром конкурс на копание могил прошел,очень своевременно.Быстрее и глубже,покойники сыпятся,как горох,похоронная отрасль в лидерах по росту.
zzz34
Он умер от короновируса
Агроном аэродрома
"Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы" - что, еще не придумали - стрелял служивый (просто проходящий мимо со службы), не стрелял, а может это дворник был?
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