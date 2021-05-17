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Мужчина с ножом в Екатеринбурге напал на прохожих, есть погибшие

В Екатеринбурге полиция 17 мая работает в сквере имени Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала.

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Как сообщает корреспондент E1.RU с места событий, в сквере лежат как минимум три тела, один из них, вероятно, — мужчина, напавший на прохожих.

«Он порезал троих прохожих, потом я услышал пять выстрелов», — рассказал очевидец. По словам читательницы издания, полицейские застрелили нападавшего.

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Комментарии (12)

265084477
Граждане мазурики, алкаши и прочие дегенераты - к Вам обращаюсь, не используйте в своих диспутах и спорах молотки, сковороды и вилки - иначе запретят из нахер и будем есть палочками сырую рыбу, а в хозяйстве все крепить на соплях)).
AlBerkut
Вроде как троих порезал, на глушняк, то есть на совсем.
Так что синева имеет все шансы на окончательное и бесповоротное излечение от алкоголизма в виде пожизненного полного пансиона от государства.

Ну и таки да, оборот ножей в РФ - зло, надо его запретить! 🤔😎
nuga
Название квера ужасно,как и сам сквер-рассадник вокзальных бомжей.Пьянь распивала и поругалась,обычное дело,один порезал собутыльников,это не прохожие,а одна компашка.Хватит нагнетать.
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