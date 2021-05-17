Как сообщает корреспондент E1.RU с места событий, в сквере лежат как минимум три тела, один из них, вероятно, — мужчина, напавший на прохожих.

«Он порезал троих прохожих, потом я услышал пять выстрелов», — рассказал очевидец. По словам читательницы издания, полицейские застрелили нападавшего.