Ремонтные работы на водохранилище в Италии явили миру деревню Курон, остававшуюся под водой семь десятков лет, сообщает 18 мая BBC.
Озеро в Южном Тироле, альпийском регионе Италии, граничащем с Австрией и Швейцарией, решили осушить для проведения реконструкции на ГЭС. Пользователи в соцсетях показали ранее скрывавшиеся под водой каменные ступени, подвалы и стены.
Ricercata dai giornalisti per il mio materiale su Curon e lago di Resia!— Louise DM 🇮🇹 🌋 (@AvventuraL) May 18, 2021
Che giornata ragazzi 😎#curon #valvenosta #lagodiresia #reschensee #altoadige #südtirol pic.twitter.com/4jFJNHQbjI
Lost village of Curon which inspired the Netflix series of the same name https://t.co/9POPgCnqco ‘emerges’ from Italian lake.— Water Mark 🚰 (@OtayMark) May 18, 2021
Lake Resia, which engulfed the 14th century village of #Curon in 1950, has been temporarily drained to allow maintenance work.https://t.co/mApUSpGjR2 pic.twitter.com/c9Rvja922n
Населённый пункт на севере Италии в 1950 году затопили, чтобы соединить два соседних озера и построить электростанцию. Сотни местных жителей переселили. Из воды остался торчать только шпиль местной церкви XIV века. Именно он сделал знаменитым искусственное озеро Лаго-де-Резия (нем. Решензее). Им даже вдохновились создатели книги и сериала Netflix под названием Curon (в русском переводе «Затопленный город»).