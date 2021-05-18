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На севере Италии на месте осушенного водохранилища появилась старинная деревня

Ремонт на ГЭС в Южном Тироле позволил увидеть остатки затопленной 70 лет назад деревни

Ремонтные работы на водохранилище в Италии явили миру деревню Курон, остававшуюся под водой семь десятков лет, сообщает 18 мая BBC.

Озеро в Южном Тироле, альпийском регионе Италии, граничащем с Австрией и Швейцарией, решили осушить для проведения реконструкции на ГЭС. Пользователи в соцсетях показали ранее скрывавшиеся под водой каменные ступени, подвалы и стены.

Населённый пункт на севере Италии в 1950 году затопили, чтобы соединить два соседних озера и построить электростанцию. Сотни местных жителей переселили. Из воды остался торчать только шпиль местной церкви XIV века. Именно он сделал знаменитым искусственное озеро Лаго-де-Резия (нем. Решензее). Им даже вдохновились создатели книги и сериала Netflix под названием Curon (в русском переводе «Затопленный город»).

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Wernum
Итальянская Молога / Калязин
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