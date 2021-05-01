МВД обяжет мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России

МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства 1 мая.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене», — сказал собеседник агентства.

