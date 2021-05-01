МВД обяжет мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России

МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства 1 мая.
«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене», — сказал собеседник агентства.
По словам представителя МВД, в электронном документе в защищенном виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце. «При этом перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточняться в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов», — добавили в МВД.
В министерстве не уточнили сроки введения этого документа, пояснив, что соответствующие нормативные акты разрабатываются.