Стремительная карьера 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова продолжается. Предполагаемый родственник главы ЧР стал мэром Грозного

Хас-Магомед Кадыров, которого СМИ называют четвероюродным братом Рамзана Кадырова, избавился от приставки врио и был назначен мэром столицы Чеченской Республики. Это следует из опубликованного 31 марта постановления на сайте городской думы.
«Назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», — говорится в документе.
Хас-Магомед Кадыров, очевидно, обладает незаурядными способностями к госслужбе. В возрасте 24 лет (2015 год) его назначили помощником руководителя администрации главы и правительства ЧР. В 2017 году он занял должность помощника Рамзана Кадырова, а чуть позже возглавил МВД чеченской столицы в качестве исполняющего обязанности, несмотря на невысокое звание младшего лейтенанта и студенческое удостоверение. В 2019 году Хас-Магомед Кадыров стал мэром города Аргун. В марте 2021-го он сделал ещё один шаг по карьерной лестнице, заняв место временно исполняющего обязанности мэра Грозного. Его кандидатуру выдвинул глава республиканского правительства Магомед Даудов.
Накануне стало известно, что нынешний глава Грозного подал заявку на участие в праймериз «Единой России» — Хас-Магомед Кадыров баллотируется в Госдуму.