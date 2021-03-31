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Стремительная карьера 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова продолжается. Предполагаемый родственник главы ЧР стал мэром Грозного

Мэром Грозного стал 30-летний однофамилец главы Чечни

Хас-Магомед Кадыров, которого СМИ называют четвероюродным братом Рамзана Кадырова, избавился от приставки врио и был назначен мэром столицы Чеченской Республики. Это следует из опубликованного 31 марта постановления на сайте городской думы.

«Назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», — говорится в документе.

Хас-Магомед Кадыров, очевидно, обладает незаурядными способностями к госслужбе. В возрасте 24 лет (2015 год) его назначили помощником руководителя администрации главы и правительства ЧР. В 2017 году он занял должность помощника Рамзана Кадырова, а чуть позже возглавил МВД чеченской столицы в качестве исполняющего обязанности, несмотря на невысокое звание младшего лейтенанта и студенческое удостоверение. В 2019 году Хас-Магомед Кадыров стал мэром города Аргун. В марте 2021-го он сделал ещё один шаг по карьерной лестнице, заняв место временно исполняющего обязанности мэра Грозного. Его кандидатуру выдвинул глава республиканского правительства Магомед Даудов.

Накануне стало известно, что нынешний глава Грозного подал заявку на участие в праймериз «Единой России» — Хас-Магомед Кадыров баллотируется в Госдуму.

BBC называла Хас-Магомеда родственником Рамзана Кадырова. Сам чеченский лидер в соцсетях называл Хас-Магомеда младшим братом.

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Комментарии (4)

265040341
.... и рядом в соседней новости, про "беспредел" силовиков и плачущих детишек, комментарий ....
"С 29 марта 2020 года на территории ДФО проходит операция в отношении этнического организованного преступного сообщества, созданного на базе спортивного клуба "Ахмат". В Благовещенске сотрудники ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии задержаны более 10 участников ОПС, изъято огнестрельное оружие, наркотики. Члены банды занимались вымогательствами и похищениями людей. вот и до Сахалина докатилось."
radon
А попрошайка нельзя забанить по тексту обращения? Надоел уже
мухомор
Вообще всё равно.
Не вижу смысла переживать и рефлексировать от движухи в ЧР, если эта движуха не выходит за пределы границ региона.
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