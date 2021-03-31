Стремительная карьера 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова продолжается. Предполагаемый родственник главы ЧР стал мэром Грозного

Хас-Магомед Кадыров, которого СМИ называют четвероюродным братом Рамзана Кадырова, избавился от приставки врио и был назначен мэром столицы Чеченской Республики. Это следует из опубликованного 31 марта постановления на сайте городской думы.

«Назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», — говорится в документе.



Хас-Магомед Кадыров, очевидно, обладает незаурядными способностями к госслужбе. В возрасте 24 лет (2015 год) его назначили помощником руководителя администрации главы и правительства ЧР. В 2017 году он занял должность помощника Рамзана Кадырова, а чуть позже возглавил МВД чеченской столицы в качестве исполняющего обязанности, несмотря на невысокое звание младшего лейтенанта и студенческое удостоверение. В 2019 году Хас-Магомед Кадыров стал мэром города Аргун. В марте 2021-го он сделал ещё один шаг по карьерной лестнице, заняв место временно исполняющего обязанности мэра Грозного. Его кандидатуру выдвинул глава республиканского правительства Магомед Даудов.