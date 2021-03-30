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А чего добился ты к 30 годам? Врио мэра Грозного Кадыров собрался в Госдуму

Стремительная карьера предполагаемого брата Рамзана Кадырова может продолжиться в Госдуме

Тридцатилетний Хас-Магомед Кадыров, которого СМИ называют четвероюродным братом главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, баллотируется в Государственную думу. Он подал документы на участие в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты, cообщают 30 марта «Открытые медиа».

Меньше чем за 5 лет госслужбы Хас-Магомед Кадыров добрался до должности временно исполняющего обязанности мэра Грозного — назначение было сделано в марте по рекомендации главы республиканского правительства Магомеда Даудова. С 2015 года, то есть в 24-летнем возрасте, его сделали помощником руководителя администрации главы и правительства ЧР. В 2017 году Хас-Магомед стал помощником Рамзана Кадырова, а после был назначен на должность исполняющего обязанности главы МВД чеченской столицы. В то время он был младшим лейтенантом и студентом-заочником. В 2019 году он возглавил город Аргун.

Как пишет Znak, в качестве родного языка в списках «Единой России» у Кадырова указан «чеченский», но отмечается, что он «владеет русским». Женат, имеет двух детей.

BBC называла Хас-Магомеда родственником Рамзана Кадырова. Сам чеченский лидер в соцсетях называл Хас-Магомеда младшим братом.

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Комментарии (7)

mikkola2008
А он, по русски умеет говорить?
Chinalove
Почему-то есть уверенность, что он обязательно победит на выборах.
262224921
И для чего эта статейка ? Вызвать зависть и ненависть ?
Так это только для глупых людей . Все умные прекрасно знают - какой гемморой эта госслужба. Лучшие годы и здоровье на службу угрохает. А статус и должность на тот свет не заберёшь.
Каждому своё.
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