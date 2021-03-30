А чего добился ты к 30 годам? Врио мэра Грозного Кадыров собрался в Госдуму

Тридцатилетний Хас-Магомед Кадыров, которого СМИ называют четвероюродным братом главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, баллотируется в Государственную думу. Он подал документы на участие в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты, cообщают 30 марта «Открытые медиа».

Меньше чем за 5 лет госслужбы Хас-Магомед Кадыров добрался до должности временно исполняющего обязанности мэра Грозного — назначение было сделано в марте по рекомендации главы республиканского правительства Магомеда Даудова. С 2015 года, то есть в 24-летнем возрасте, его сделали помощником руководителя администрации главы и правительства ЧР. В 2017 году Хас-Магомед стал помощником Рамзана Кадырова, а после был назначен на должность исполняющего обязанности главы МВД чеченской столицы. В то время он был младшим лейтенантом и студентом-заочником. В 2019 году он возглавил город Аргун.