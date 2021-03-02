FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
74.58р89.57р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Врио мэра Грозного назначен молодой Кадыров. Три года назад он был главой УМВД в статусе студента

Примером стремительного карьерного роста можно считать назначение Хас-Магомеда Кадырова. 30-летний чиновник по рекомендации главы республики Рамзана Кадырова занял пост мэра столицы, пока с приставкой врио.

Как сообщили в правительстве Грозного, 2 марта временно исполняющего обязанности градоначальника представили коллективу мэрии. Председатель республиканского парламента Магомед Даудов отметил большие заслуги и достижения Хас-Магомеда Кадырова и выразил уверенность, что на новом посту он оправдает высокое доверие главы Чечни Рамзана Кадырова. Накануне он предложил кандидатуру Хас-Магомеда.

Новому врио в январе исполнилось 30 лет. До своего назначения он руководил администрацией главы и правительства Чечни, карьерные успехи сопровождали его на протяжении всей служебной лестницы. В ноябре 2017 года Хас-Магомед Кадыров в звании младшего лейтенанта и статусе студента-заочника стал исполняющим обязанности главы МВД Грозного. При этом в начале 2017-го он был простым гражданским служащим. Распоряжение о его назначении на должность государственной гражданской службы помощника главы Чечни было подписано задним числом.

В Чечне тогда заявили, что ждут от молодого и. о. начальника управления МВД по Грозному того, что «не смогли сделать некоторые генералы». Кадырова охарактеризовали как энергичного, трудолюбивого, прекрасно подготовленного руководителя и привели в пример Наполеона Бонапарта. На вопрос о возможном родстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым однозначного ответа не дали.

BBC называла Хас-Магомеда родственником Рамзана Кадырова. Сам чеченский лидер в соцсетях называл Хас-Магомеда младшим братом.

Занимавший ранее пост мэра Грозного Иса Хаджимурадов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. В правительстве отметили, что он достиг высоких результатов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Guest1234
Лет 300 назад приняли закон, что дворянин должен дослужиться до офицера многолетней службой. И в полки начали записывать детей сразу после рождения, а иногда и до рождения. Ну и потом рядовой, сержант и т.д. просто был в отпуске. А к совершеннолетию ребенок дослуживался до офицера, и шел служить.
Возрождаются традиции. Скрепы, чо...
Zloi_prohozhiy
а более умных и опытных людей на эту должность не нашлось? их же тысячи
263836471
А дальше что?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний