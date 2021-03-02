Врио мэра Грозного назначен молодой Кадыров. Три года назад он был главой УМВД в статусе студента

Как сообщили в правительстве Грозного, 2 марта временно исполняющего обязанности градоначальника представили коллективу мэрии. Председатель республиканского парламента Магомед Даудов отметил большие заслуги и достижения Хас-Магомеда Кадырова и выразил уверенность, что на новом посту он оправдает высокое доверие главы Чечни Рамзана Кадырова. Накануне он предложил кандидатуру Хас-Магомеда.

Новому врио в январе исполнилось 30 лет. До своего назначения он руководил администрацией главы и правительства Чечни, карьерные успехи сопровождали его на протяжении всей служебной лестницы. В ноябре 2017 года Хас-Магомед Кадыров в звании младшего лейтенанта и статусе студента-заочника стал исполняющим обязанности главы МВД Грозного. При этом в начале 2017-го он был простым гражданским служащим. Распоряжение о его назначении на должность государственной гражданской службы помощника главы Чечни было подписано задним числом.

В Чечне тогда заявили, что ждут от молодого и. о. начальника управления МВД по Грозному того, что «не смогли сделать некоторые генералы». Кадырова охарактеризовали как энергичного, трудолюбивого, прекрасно подготовленного руководителя и привели в пример Наполеона Бонапарта. На вопрос о возможном родстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым однозначного ответа не дали.

BBC называла Хас-Магомеда родственником Рамзана Кадырова. Сам чеченский лидер в соцсетях называл Хас-Магомеда младшим братом.