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7 апреля — круглый стол «Дизайн-код для новых районов: как соединить красоту и функциональность»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Дизайн-код для новых районов: как соединить красоту и функциональность»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Нужна ли новым районам застройки единая архитектурная концепция?
  • Есть ли ограничения для архитекторов помимо мнения участников градостроительного совета?
  • Что можно включить в понятие дизайн-кода, на какие элементы застройки и благоустройства он распространяется?
  • Каковы современные архитектурные тенденции в массовом строительстве и есть ли они?
  • Влияет ли архитектура дома на привлекательность новостройки?
  • Какой должна быть архитектура и среда с точки зрения урбанистики — в массовом строительстве на новых территориях и в центре города?
  • Насколько жители должны участвовать в создании дизайн-кода? Какими хотели бы видеть новоселы свои дома?

В Мурино создается собственный дизайн-код (http://murinocode.ru/) — идея появилась в 2020 году, а с начала 2021 года через общественные обсуждения и консультации должны быть разработаны и утверждены правила благоустройства этого города в Ленобласти. Другие города России тоже постепенно разрабатывают собственные дизайн-коды. А на основе опыта Курска Минстрой уже создал методические рекомендации по разработке дизайн-кодов для городов. Что же это такое дизайн-код и нужен ли он городам и районам — в частности, Петербургу и его активно застраиваемым локациям — обсудим на круглом столе.

Приглашаем к участию представителей строительных компаний, архитектурных бюро, градостроительных НИИ и экспертов в области урбанистики.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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