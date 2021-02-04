«Пассажиравтотранс» разливает 9 миллиардов на двоих. Топливный аукцион могут разыграть двухкилометровым кругом

По словам собеседников «Фонтанки», на совещании присутствовали «Газпромнефть», «Татнефть», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Все благодарили за открытость и в целом собирались вопросы решать в рабочем порядке. Однако споткнулись о географию. Сначала представители «Газпромнефти» предложили рассмотреть вариант разбить огромный лот на несколько, так как требования к расположению станций для одного подрядчика «жестковаты».



Поясним: в аукционной документации четко указано расстояние АЗС от каждого из автопарков «Пассажиравтотранса». К примеру, водители первого парка на Бухарестской должны заправляться на основной станции не далее чем в 2 километрах от площадки, на резервной — в 3 км; для Хрустальной улицы установлены требования в 1 и 4 километра. Второй парк на Автобусной ищет «водопоя» лишь в радиусе 4 километров, пятый, на Стачек, — в радиусе 1 и 5 км (основной и резервный), шестой, на Стасовой, — 2 и 3 км, седьмой, на Кубинской, — 1 и 4 км. Водители Колпинского парка согласны ехать 5 и даже 9 км.



Когда очередь дошла до «Татнефти», был задан ключевой вопрос: «Если прямо соблюдать те требования, которые по удаленности, то 90% участников сразу отваливаются, — заявил он. — По нашим расчетам, чтобы проехать автобусу дополнительный километр, это обходится организатору тендера в 5 копеек на литр дополнительной стоимости; соответственно, если 5 км — 25 копеек. К примеру, если тот, кто находится ближе, называет цену в 45, а тот, кто находится дальше, называет цену в 44, имеет ли он шанс быть победителем? Потому что с точки зрения экономики этот вариант выгоднее. Или все-таки вы этим тендером отсеиваете всех, кто не соответствует критерию удаленности?»



Гендиректор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин сослался на свой опыт эксплуатационщика и заявил, что дело не только в той экономике, которую видят поставщики, но и в графике предприятия. Автобусы работают по утвержденному расписанию, и заправка входит в подготовительное и заключительное время работы водителя; проще говоря, чем дальше ему заправляться, тем меньше рейсов он совершит.



Заместитель Лызина и главный инженер ПАТ Анатолий Беляев заявил, что при подготовке аукциона комиссия проехала по заданным радиусам и учла все АЗС, которые соответствуют требованиям. Это не только удаленность, но и возможность заехать автобусам большого и особо большого класса. «Готовы выслушать предложения, если надо расширить на километр, расширим, — пообещал он. — В стойке стоять не будем. Если где-то что-то не учтено. Но предварительно, конечно, проедем… Ограничений нет. Никто не мешает вам выйти объединенной группой компаний. Я понимаю, что одна «Татнефть»... ей тяжело будет конкурировать с «Роснефтью», с «Лукойлом», у которых сеть выше. Но можете с кем-то объединяться легко и непринужденно».



У «Роснефти», что характерно, возникли лишь частные вопросы, к примеру по блокировке топливных карт, но ограничения конкуренции в географии компания не увидела. «Лукойл» во встрече не участвовал.



Загадку этой сдержанности, похоже, раскрыл заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев, причем докричался он до участников уже после того, как совещание почти объявили закрытым. Он сослался на некое письмо «Пассажиравтотранса». «Перечень АЗС, удовлетворяющих требованиям документации, — и в этом перечне у нас по всем позициям только «Роснефть» и «Лукойл», — удивился он. — Как все-таки сюда будут поставлять и заправлять остальные участники рынка? Как мы нивелируем вопрос с заправками, если сами прописываем в этом перечне конкретные адреса, конкретные станции, удовлетворяющие требованиями, и он конечный?»



«А что, в документации перечень конкретных станций есть?» — изумленно заворочались другие участники (не «Лукойл» и не «Роснефть»). Их попытались успокоить: мол, в аукционе прописаны только расстояния (и это правда), а представленный комитету список включает те АЗС, что точно подходят под требования. «Под расстояния попадают конкретные станции», — не сдавался Матвеев. «Татнефть» занервничала и снова предложила подумать над расстояниями, потому что ее АЗС не хватает 1–2 километров, чтобы попасть в заветный круг, и компания хотела бы понимать — есть вообще смысл заявляться или нет.



Настойчивость «Татнефти» связана еще и с тем, что именно она является держателем действующего контракта на 7,8 млрд рублей; он был заключен в 2016 году, и срок его истекает в нынешнем. Однако действующая схема снабжения — двухэтапная. «Одновременно заключено два контракта: с ПАО «Татнефть» и с Петербургской топливной компанией (ее выкупила «Роснефть». — Прим. ред.), — объясняет комтранс. — ПАО «Татнефть» осуществляет поставку нефти на автозаправочные станции ООО «ПТК», а та, в свою очередь, осуществляет налив топлива. То есть осуществляется диверсификация. По сути, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не пользуется автозаправками ПАО «Татнефть». Он пользуется их топливом, но залив бензина осуществляется на заправках ООО «ПТК». В связи с тем, что закупка была разделена на два аукциона, удалось получить существенный экономический эффект». Видимо, одноуровневый контракт такого эффекта не дает.



В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке сообщили, что сформулировали традиционное требование по удаленности заправок от автобусных парков, которое обусловлено экономикой перевозок, необходимостью сокращения холостых пробегов и соблюдением норм рабочего времени водителей.



Комтранс обратил внимание, что к разным паркам применена разная черта допуска. «Под эти требования в разных автобусных парках попадают разные нефтяные компании, — говорят чиновники. — Но в целом наибольшее покрытие близлежащими АЗС в радиусе установленных требований — у «Лукойла» и «Роснефти». Остальные компании теоретически могут участвовать и выиграть. Но при исполнении контракта к ним могут быть применены меры ответственности либо контракт расторгнут. Однако участники могут выступать как от одного юридического лица, так и создавать группу юридических лиц, например в форме простого товарищества. В таком случае от лица одного участника могут выступать несколько организаций».



По совпадению, именно» Лукойл» и «Роснефть» участвовали в определении начальной цены контракта. «Пассажиравтотранс», по его словам, направлял запросы всем, но ответили лишь трое: кроме названной пары, еще компания «Ростехразвитие». «Фонтанка» рассказывала, как она в 2020 году взяла в управление бывшие заправки «Линоса». Матвеев предложил все же послушать предложения остальных, может быть, они позволят снизить стоимость контракта.

